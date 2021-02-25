Пятый день суда над журналистской TUT.BY и врачом БСМП. Скоро станет известно, когда вынесут приговор

Источник материала: Tut.by

Позади четыре дня судебных заседаний по делу журналистки TUT.BY Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина, которое рассматривают за закрытыми дверями. Их обвиняют в разглашении врачебной тайны о состоянии погибшего Романа Бондаренко, а именно о том, что в его крови не было обнаружено этанола. Допрос свидетелей по делу, похоже, завершен. Обвиняемые, вероятно, тоже дали свои показания. После прений сторон станет известно, когда суд вынесет приговор.



19 февраля, Минск. Первый день суда над Артемом Сорокиным и Катериной Борисевич. Фото: Belta via Reuters

Дело журналистки и врача рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко. Судья — Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко, Катерину Борисевич защищают адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артема Сорокина — Ольга Батюк.

Очередное заседание началось сегодня в 14.15. Участники процесса, в том числе адвокаты и свидетели, связаны подпиской о неразглашении, поэтому о ходе суда известно немногое.

В 14.05 Катерину и Артема завели в зал. Поддержать их пришло несколько коллег, а также та самая Ирина, которая уже пятый день подряд приходит к залу заседания, чтобы «молиться Богу за справедливость».

Что известно о процессе?

Рассматривать дело «о ноль промилле» начали в пятницу, 19 февраля. В тот день поддержать Артема Сорокина и Катерину Борисевич пришло более 100 человек, немногие из них смогли попасть в зал — в основном только родственники, дипломаты и некоторые коллеги.

Прокурор Людмила Иваненко ходатайствовала о том, чтобы провести суд в закрытом режиме. Адвокаты обвиняемых, а также сами Катерина и Артем настаивали на рассмотрении дела открыто, «чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача».

Тем не менее судья Светлана Бондаренко заявленное ходатайство удовлетворила и решила провести процесс в закрытом режиме — «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся». Дело рассматривается за закрытыми дверями, которые каждый день охраняют милиционеры в форме и сотрудники в штатском.



Фото: TUT.BY

19 февраля суд допросил Елену Бондаренко, маму Романа Бондаренко. В тот же день, а также в понедельник, 21 февраля, в качестве свидетелей выступили врачи минской БСМП, чьи имена были указаны в истории болезни Романа Бондаренко. Среди них — врачи-реаниматологи, лечившие погибшего парня, врач лабораторной диагностики, проводивший исследование крови на этанол, а также, вероятно, дежурный врач, который осматривал Бондаренко в приемном покое.

23 февраля — на третий день процесса — на суд была вызвана Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа. Перед тем как дать подписку о неразглашении, она рассказала, что все время, пока Роман находился в больнице, его семья публично рассказывала о его состоянии. Елена Бондаренко дала разрешение распространять эти сведения. По словам Ольги, перед тем как опубликовать статью «о ноль промилле», Катерина Борисевич связывалась с ней. «Она получила от меня официальное разрешение публиковать эту информацию. Тетя неоднократно повторяла, что не собирается держать это в тайне».

Кроме нее на суде выступили коллеги Катерины Борисевич, а также девушка, которая была рядом с Романом Бондаренко, перед тем как его избили и увезли неизвестные. По ее словам, парень в тот вечер был трезв, «никакого запаха не было, это было бы заметно».

24 февраля у зала заседания не было свидетелей — вероятнее всего, это значит, что их допрос закончен, а суд перешел к показаниям обвиняемых и изучению письменных материалов дела. Следующий этап — прения сторон, после которых суд объявит день, когда будет вынесен приговор, и уйдет в совещательную комнату.

Как проходил первый день заседания, можно прочесть тут , о втором — вот здесь , подробно о третьем дне суда — по ссылке , о четвертом дне коротко — здесь .

Что произошло?

Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября за авторством Катерины Борисевич вышла статья , в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.

Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко, и оказывал ему анестезиологическое пособие. Дома Артема Сорокина дожидаются супруга Наталья и трое детей: 9-летний Миша, 6-летний Федор и маленькая Лия.

В апреле журналистке TUT.BY Катерине Борисевич тоже исполнится 37. В журналистике она почти 15 лет, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Катерина не раз становилась лауреатом многих профессиональных конкурсов. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура наградила ее дипломом победителя «за профессионализм и журналистское мастерство». В прошлом году за ее профессиональную деятельность на Катерину завели уголовное дело.

Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.