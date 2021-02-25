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Жительнице Калинковичей за БЧБ-мурал на заборе суд дал штраф

25.02.2021 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительнице Калинковичей Валентине Ященко, владелице забора с муралом, суд дал штраф в 10 базовых величин (290 рублей) по ст. 23.34 КоАП, сообщает «Палеская вясна».


Валентина Ященко является собственницей одной из квартир в доме, к которому примыкает дворовая территория, разделенная между соседями. На заборе, который находится на ее подворье, 7 ноября появился мурал — изображение всадника на бело-красно-белом фоне. Мурал виден с улицы, по которой ходит городской общественный транспорт.

Женщину обвиняли в проведении несанкционированного массового мероприятия — пикетирования. Дело еще до судебного заседания дважды отправляли на доработку.

В протоколе написано, что Валентина Ященко провела пикетирование без разрешения Калинковичского райисполкома «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов путем размещения на железобетонном ограждении дворовой территории для демонстрации гражданам в месте, доступном для осмотра со стороны улицы Геологов в городе Калинковичи, всадника, символизирующего герб «Погоня» на фоне бело-красно-белого флага с нанесенной надписью «Нас не сдержать».

Валентина Ященко не признала вину и просила суд прекратить административное дело, объясняя, что в Законе «О государственном гербе» от 1991 года герб «Погоня» выглядит иначе, чем изображение, имеющееся на заборе в ее подворье. Также и фон из красной полосы на белом фоне не может считаться флагом, так как не выдержаны требования, указанные в описании национального флага, который был государственным в 1990-е годы.

Кроме того, в материалах дела не указано, какие же конкретно общественно-политические интересы выразила Ященко таким образом. Она обратила внимание суда на то, что статья 33 Конституции Беларуси гарантирует каждому свободу мыслей, убеждений и их свободное выражение и не предусматривает возможности ограничения этой свободы какими-то законами. Валентина заявила, что изображение на ее заборе — о том, что Беларусь имеет давнюю историю, которой она и ее близкие интересуются.

 
 
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Валентина заявила, что изображение на ее заборе - о том, что Беларусь имеет давнюю историю, которой она и ее близкие интересуются.
 
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