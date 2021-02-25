Жители улицы Лепешинского жалуются, что из-за эксперимента с автобусом им теперь приходится ездить кругами

Источник материала: Tut.by

Жители улицы Лепешинского жалуются: в Гомеле проводят эксперимент с автобусом № 19. На нем люди всю жизнь ездили на работу, отвозили детей в школу. Теперь же половину рейсов пустили через новый микрорайон, дорога стала длиннее, а найти компромисс с городскими властями и перевозчиками не удается, сообщают «Сильные новости».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Маршрут № 19 разделили на два — 19 и 19а. Теперь автобусы идут по кольцу, объезжают «Новую жизнь», едут через новый микрорайон. Один из них — по часовой стрелке, второй — против, оба заезжают к инфекционной больнице.

Местная жительница Ольга рассказывает, что раньше по Лепешинского было 30 рейсов, теперь, с экспериментом прямых, без заезда на «Новую жизнь», осталось 16.

— Другого транспорта нет — ни маршруток, ни других автобусов. Нормальной работы и пригодного расписания мы добивались многие годы (еще с 80-х годов), и к 2000-м нам удалось. Вся наша жизнь была выстроена под расписание 19-го автобуса. Как гром среди ясного неба грянула новость: количество рейсов сократят в 2 раза, а остальные, № 19а, пойдут по Оранжерейной, — говорит женщина.

В итоге и без того неблизкий путь увеличился в два раза. Если раньше, по словам местных, до троллейбусного парка или аэродрома можно было доехать за 15−20 минут, то теперь надо делать круг вокруг «Новой жизни», кладбища, Оранжерейной — это 30−40 минут.

— В новый микрорайон ходят автобусы № 3а, 64, 28, маршрутка № 3. А у нас единственный автобус был — и половину рейсов забрали. Почему люди на Лепешинского должны объезжать? Никто же не ездит на работу кругами. Они только заселились — и им сразу 4 автобуса и маршрутка. А мы живем 30 лет, долго добивались этого автобуса, и у нас его отобрали, — возмущаются жители улицы Лепешинского.

Жалуются и сотрудники инфекционной больницы. Теперь, чтобы попасть к остановке, на улицу Федюнинского, им надо идти через кусты.

Местные жители уже писали обращения в автобусный парк № 6, «Гомельоблпассажиртранс», горисполком, администрацию Железнодорожного района.

Чиновники прислали ответы «ваша жалоба на контроле», провели две встречи.

— Было два выездных совещания с жителями, рассматривались замечания. Мы разработали по их пожеланиям новое расписание: добавятся три рейса для школьников, один — для «Ратона», один — для работников инфекционной больницы. Мы в курсе ситуации, фиксируем и анализируем все обращения. Но есть же обратная сторона медали — улица Механическая и многодетные семьи, которые там живут. Они, наоборот, очень благодарны, что выросло количество рейсов без пересадок до Советской: беспересадочного сообщения раньше как такового не было в этом направлении. Мы же обследуем пассажиропотоки, смотрим, кто ездит на этих рейсах. Много садится людей на Оранжерейной, Механической и на работу, в школу, и обратно, — прокомментировала заместитель начальника отдела организации перевозок и движения «Гомельоблпассажиртранса» Елена Каминская. — По пожеланиям жителей рейсы, которые на учебу, работу и обратно, мы сделали без заезда на Механическую. С 1 марта мы их запускаем, чтобы людям не пришлось ехать дополнительное время. Будем смотреть, как люди будут реагировать на новое расписание. А после 18 марта уже будем подводить итоги. Есть и положительные, и отрицательные отзывы, спорные моменты. Еще рано говорить о результатах эксперимента.