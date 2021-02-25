Девушку, укусившую омоновца в троллейбусе, отправили в колонию

Источник материала: Tut.by

Центральный районный суд Минска 25 февраля вынес решение по уголовному делу Натальи Раентовой. В августе прошлого года ее задержали в троллейбусе, при этом она укусила омоновца за левое бедро. На больничном потерпевший не был, но «испытал физическую боль». О приговоре сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .



Наталья Раентова. Фото: Белсат

Прокурор просил для Натальи Раентовой два года лишения свободы, с таким наказанием был согласен и потерпевший, но суд решил иначе.

Наталью Раентову приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Почти полгода Наталья содержалась в СИЗО, это срок будет учтен при отбытия наказания (день за день), то есть остается около двух месяцев наказания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Минском городском суде. До этого момента Наталья будет находится в изоляторе..

Суд также постановил взыскать в пользу потерпевшего омоновца 2000 рублей.

В своем последнем слове Наталья Раентова отметила, что укусила милиционера, но сделала это в состоянии стресса и аффекта.

Что произошло 29 августа?

Вечером 29 августа Наталья и Александр Раентовы приняли участие в субботнем женском марше. Когда собравшихся начал отсекать ОМОН, Наталья и ее брат забежали в троллейбус. Рукой показали другим участникам, чтобы они тоже забегали. Этим они и привлекли внимание силовиков, которые ехали рядом на микроавтобусе без номеров. Брат и сестра проехали остановку, после чего в салон забежали «люди в черном», которые начали их вытаскивать.

В обвинении отмечено, что Раентова при задержании «хватала руками потерпевшего за туловище, конечности и одежду, совершила укус левого бедра, чем причинила последнему телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, и физическую боль».

После этого Наталья и Александр Раентовы были привлечены к административной ответственности и получили 12 и 15 суток соответственно.

После отбывания суток на брата и сестру завели уголовные дела. На Наталью по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК Беларуси, на Александра — по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

Что говорил потерпевший?

Потерпевшим по делу был признан Андрей Хомич, который с 2012 года он работает в должности командира отделения 4-й оперативной роты 12 взвода ОМОНа.

В суде омоновец пояснил, что в тот день в составе мобильной группы из пяти сотрудников осуществлял охрану общественного порядка — «работали по несанкционированному митингу». Передвигались на серебристом микроавтобусе без номеров, при этом Хомич указал, что «мы ведем службу открыто». Из пяти сотрудников в форме было только двое, остальные — в гражданском (в том числе сам Хомич), и все в балаклавах.

На суде он настаивал, что при входе в троллейбус сотрудники представились. По его словам, один из бойцов, сказал: «Извините, граждане! Милиция!» На уточняющие вопросы, кто именно и когда представлялся, Хомич точно ответить не может. Но уверен, что Раентовы понимали, что перед ними сотрудники милиции, что они и убежали в троллейбус, чтобы их не задержали. Причину задержания, признался сотрудник, они озвучили, уже когда занесли брата и сестру в служебный автобус, в троллейбусе у омоновцев «не было времени озвучить, за что задерживают». По словам потерпевшего, Наталья и Александр громко кричали, обхватывали ногами и руками поручни, обстановка была нервная. При этом вопросов от других пассажиров, по словам Хомича, в сторону правоохранителей не поступало.

Хомич заявил, что сам укус он не видел, но почувствовал боль. Уже в РУВД заметил след от укуса, вечером обратился в госпиталь МВД, где ему обработали рану. Одежда повреждена не была, больничный милиционеру не открывали, он сразу же вернулся на службу. В суде Андрей Хомич заявил иск о компенсации морального вреда — 2 тысячи рублей.

А что рассказали очевидцы?

У очевидцев того задержания другие воспоминания. Вот что заявляла в суде по административному делу (за участие в акции) пассажирка троллейбуса Марина Таранчук, которую опросили как свидетеля:

— Часть из них были в черной одежде с надписью ОМОН, часть в гражданском. Они не представились, ничего не объяснили, начали с применением силы задерживать Александра и Наталью. Это было страшно. Представьте себе: какие-то неизвестные забегают в троллейбус и начинают таскать людей. Разве вы не были бы в состоянии стресса?

Брат обвиняемой Александр Раентов в суде заявил, что воспринимал действия людей в черном как «бандитские».

— Потому что милиция ходит в форме, ездит на служебном транспорте, обозначенном, сотрудники представляются, то есть нормально работают, — пояснил он. — А здесь были люди в черном, в масках, никаких опознавательных знаков, машина без номеров, это нарушение закона. Уже в микроавтобусе я увидел, что там были люди в форме ОМОНа. Но в троллейбусе я не видел людей в форме. Они зашли задерживать меня. Сестра стояла напротив. Она стала между нами, чтобы защитить меня, она испугалась за мою жизнь, поэтому мы и кричали. Сестра оказалась случайным человеком в этой ситуации. Я не видел, что она кусала кого-то. Уже когда нас занесли в микроавтобус, человек в синей кепке, который сидел рядом с водителем и смотрел фото на моем телефоне, сказал, что она его укусила.

Напомним, брат Натальи Раентовой также задержан по обвинению в уголовном деле.