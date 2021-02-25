Эксперт рассказал о последствиях «заморозки» цен

Экономист, формирующий цены на конкретные товары и занимающийся реальными продажами 15 лет, анонимно ответил на вопросы Onliner о последствиях нового постановления Совмина «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

О постановлении

23 февраля Совет министров принял поставление №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

В нем говорится, что всем ИП и юрлицам любой формы собственности, которые торгуют социально значимыми товарами (сюда отнесли 62 товара первой необходимости и 50 лекарств), запрещается поднимать цены на них до конца текущего месяца. С 1 марта рост цен станет возможным, но его ограничат – не более 0,2% в месяц.

Кто и каким образом пострадает

Эксперт пояснил, что в период кризиса заморозка цен может быть полезна, но недолго, потому что постоянное ограничения скажется не только на производителях, но и на потребителях. А если слишком занизить стоимость, то появится явный дефицит данных товаров.

«Лучший пример регулирования — сельское хозяйство и переработка. Например, с молоком доходит до курьеза. Крестьяне сдают его по убыточной цене молокозаводам. Весной молокозаводы покупают крестьянам зерно для посева, оплачивают топливо и т. д. Мясокомбинаты принимают мясо по «госцене», но платят за ремонт колхозной техники и пр. Мукомолы поставляют муку хлебозаводам по особым заниженным ценам. Мукомолы в убытке, хлебозаводы тоже с проблемами. Но снижать валовый выпуск нельзя (хотя все равно снижают)», - рассказывает эксперт.

Он отметил, что первыми пострадают госпроизводители этих социально значимых товаров. Потому что у них определены четкие цены, объемы производства, планы, а также они мало рентабельны и часто убыточны.

Дальше более слабые сократят ассортимент или вообще откажутся от производства товаров первой необходимости, а сильные немного изменят продукт и продадут его под другим названием и по новой цене. Потребители увидят на полках «Новинка – молочный продукт с…», «Новых хлеб с…травами».

Также могут пострадать экспорт (за счет сокращения продаж за границу) и импорт (продавцы не будут закупать за границей дорого, чтобы продавать на родине дешево).

В меньшей степени изменения скажутся на крупных сетях магазинов, поскольку они смогут компенсировать сдерживание одних цен ростом других, например, алкоголя, напитков, кондитерских изделий и т.д.

Эксперт поделился своим мнением по поводу будущего некоторых продуктов из списка социально значимых товаров: