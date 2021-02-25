ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт рассказал о последствиях «заморозки» цен

25.02.2021 15:19 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Экономист, формирующий цены на конкретные товары и занимающийся реальными продажами 15 лет, анонимно ответил на вопросы Onliner о последствиях нового постановления Совмина «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

О постановлении

23 февраля Совет министров принял поставление №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

В нем говорится, что всем ИП и юрлицам любой формы собственности, которые торгуют социально значимыми товарами (сюда отнесли 62 товара первой необходимости и 50 лекарств), запрещается поднимать цены на них до конца текущего месяца. С 1 марта рост цен станет возможным, но его ограничат – не более 0,2% в месяц.

Кто и каким образом пострадает

Эксперт пояснил, что в период кризиса заморозка цен может быть полезна, но недолго, потому что постоянное ограничения скажется не только на производителях, но и на потребителях. А если слишком занизить стоимость, то появится явный дефицит данных товаров.

«Лучший пример регулирования — сельское хозяйство и переработка. Например, с молоком доходит до курьеза. Крестьяне сдают его по убыточной цене молокозаводам. Весной молокозаводы покупают крестьянам зерно для посева, оплачивают топливо и т. д. Мясокомбинаты принимают мясо по «госцене», но платят за ремонт колхозной техники и пр. Мукомолы поставляют муку хлебозаводам по особым заниженным ценам. Мукомолы в убытке, хлебозаводы тоже с проблемами. Но снижать валовый выпуск нельзя (хотя все равно снижают)», - рассказывает эксперт.

Он отметил, что первыми пострадают госпроизводители этих социально значимых товаров. Потому что у них определены четкие цены, объемы производства, планы, а также они мало рентабельны и часто убыточны.

Дальше более слабые сократят ассортимент или вообще откажутся от производства товаров первой необходимости, а сильные немного изменят продукт и продадут его под другим названием и по новой цене. Потребители увидят на полках «Новинка – молочный продукт с…», «Новых хлеб с…травами».

Также могут пострадать экспорт (за счет сокращения продаж за границу) и импорт (продавцы не будут закупать за границей дорого, чтобы продавать на родине дешево).

В меньшей степени изменения скажутся на крупных сетях магазинов, поскольку они смогут компенсировать сдерживание одних цен ростом других, например, алкоголя, напитков, кондитерских изделий и т.д.

Эксперт поделился своим мнением по поводу будущего некоторых продуктов из списка социально значимых товаров:

  • Хлеб с прилавков не исчезнет, но могут быть перебои в поставках (из-за проблем у производителей), далее выпустят «новинку» по новой цене.
  • Бакалея из отечественного сырья будет, а вот запасы риса не безграничны.
  • Рыба (и продукты из нее) в основном импортная, поэтому неизвестно, кто будет ее возить, если станет невыгодно.
  • Мясо, колбасы и мясопродукты сами по себе не дешевые, поэтому некоторые виды, если будет невыгодно ими торговать, могут исчезнуть, а в перспективе появятся новые товары по новым ценам.
  • Молоко и молочные продукты останутся точно (поставщики сырья и производители строго подчиняются государству), но ассортимент может уменьшиться.
  • Чай и кофе с прилавков не исчезнут (наценка на имеющиеся партии достаточна велика, чтобы компенсировать ограничения), но поставки могут сократиться.
  • «Сахар — один из «стратегических запасов» для населения. Поэтому его скупают массово при любых тревожных новостях», - заявил эксперт.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист, формирующий цены на конкретные товары и занимающийся реальными продажами 15 лет, анонимно ответил на вопросы Onliner о последствиях нового
 
Новости дня
Новости общества
 
Девушку, укусившую омоновца в троллейбусе, отправили в колонию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by