Без резиновых сапог не пройдешь. В Гродно затопило пешеходный переход между Девятовкой и Грандичами

Источник материала: Tut.by

Подземный переход между Девятовкой и Грандичами, который построили в 2020 году, серьезно подтопило. Без резиновых сапог пройти сложно, сообщает newgrodno.by.



Фото: newgrodno.by

Напомним, подземный переход, который проходит под железнодорожными путями между двумя гродненскими микрорайонами — Девятовкой и Грандичами, — начали строить в декабре 2019 года. Полностью переход для пешеходов открыли в начале лета 2020 года. До его открытия люди переходили железнодорожные пути по высокой насыпи.

В Гродно сейчас оттепель: активно тает снег, который выпал в областном центре в последние несколько недель. Так, например, за первые 9 дней февраля в городе выпало около 70% месячной нормы осадков