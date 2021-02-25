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Без резиновых сапог не пройдешь. В Гродно затопило пешеходный переход между Девятовкой и Грандичами
25.02.2021 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подземный переход между Девятовкой и Грандичами, который построили в 2020 году, серьезно подтопило. Без резиновых сапог пройти сложно,
Напомним, подземный переход, который проходит под железнодорожными путями между двумя гродненскими микрорайонами — Девятовкой и Грандичами, — начали строить в декабре 2019 года. Полностью переход для пешеходов открыли в начале лета 2020 года. До его открытия люди переходили железнодорожные пути по высокой насыпи.
В Гродно сейчас оттепель: активно тает снег, который выпал в областном центре в последние несколько недель. Так, например, за первые 9 дней февраля в городе
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Подземный переход между Девятовкой и Грандичами, который построили в 2020 году, серьезно подтопило. Без резиновых сапог пройти сложно.
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