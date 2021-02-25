Не прошли мимо. В Гомеле наградили простых прохожих, которые спасли людей на пожарах

Источник материала: Tut.by

В Гомеле чествовали жителей области, которые спасли на пожарах людей. Благодарности получили пять скромных героев. Никто из них не работает в МЧС. Но в какой-то момент оказались в нужное время в нужном месте и — не растерялись.





Как сообщает «Гомельская правда», победителями областного конкурса «Спасатель года» стали пять человек.

Среди них Сергей Роговой, который 2 июня на пожаре в жилом доме в Лельчицком районе до приезда МЧС спас двоих детей.

Максим Левкович 11 июня в Калинковичах забрался в горящий дом. На полу лежал хозяин. Максим вынес его на свежий воздух и передал работникам скорой.

Геннадий Степаненко ночью 11 июля увидел, как горит кровля соседнего дома в деревне Корени Светлогорского района. Ему удалось спасти хозяйку дома и двоих детей.

Кристина Лиснер 3 августа решила навестить своих крестников в Гомеле, однако дверь никто не открыл. Немного прогулявшись, она вернулась назад, к этому моменту в подъезде на третьем этаже было много дыма. Кристина услышала звук пожарного извещателя, вбежала в квартиру, подхватила двух мальчиков и вынесла на свежий воздух, после чего детей доставили в больницу.

Александр Чернов 17 декабря в Ветке спас хозяина деревянного дома, охваченного огнем: проник через окно и вынес мужчину.

— Мужество, способность в сложной ситуации принимать трудные, но верные решения, даны не каждому. Никто из них не думал о героизме, в первую очередь стояла задача спасти жизнь человека, попавшего в беду. Гордимся, вы настоящие герои, — сказал им председатель облисполкома Геннадий Соловей.