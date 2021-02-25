В Лиде появится межрайонный медицинский центр, а еще построят новый детский сад на 190 мест

Источник материала: Tut.by

В Лиде в этом году в микрорайоне Север построят новый детский сад на 190 мест. А также на территории местной больницы планируют начать строительство восьмиэтажного терапевтического корпуса. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, сообщает «Лідская газета».



Так будет выглядеть новый корпус в Лидской районной больнице. Фото: lidanews.by

В Лиде в 2020 году в эксплуатацию было введено около 38 тыс. квадратных метров жилья. В этом году планируют ввести около 80 тысяч квадратных метров.

— Всего за два неполных года после принятия решения о включении Лиды в программу ускоренного развития мы получили взрывной эффект в строительстве жилья, — рассказал Сергей Ложечник. — По-прежнему продолжит застраиваться новый микрорайон Север, в будущем самый крупный микрорайон города, где будут жить 33 тысячи человек. Уже закладываются четыре многоэтажки из мелкоштучных материалов и два дома серии КПД. Подведены магистральные сети: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, ливневая канализация протяженностью 20 км. Построены две дороги на четыре полосы протяженностью 1,5 километра. Новым объектом этого года станет детский сад на 190 мест.



Строительство в микрорайоне Север. Фото: lidanews.by

Также в городе приступили к проекту по реконструкции городских очистных сооружений. В планах — реконструкция объездной дороги в Лиде, расширение ее до четырех полос. Рядом с железнодорожным переездом около ГАИ построят путепровод над путями.

Также в Лиде в будущем создадут межрайонный медицинский центр.

Сейчас завершается капитальный ремонт и модернизация здания хирургического корпуса Лидской ЦРБ. В этом году на территории больницы планируют начать строительство восьмиэтажного терапевтического корпуса, который расположится между акушерским и старым терапевтическим корпусом. Со всеми остальными зданиями на территории больницы оно соединится галереями. На первом этаже корпуса будут отделения рентгена, ультразвуковой и функциональной диагностики, МРТ.

Старые здания снесут, а потом заложат парковку. К осени проект по возведению нового корпуса будет готов, а затем начнется строительство. В итоге должен будет получиться межрайонный медицинский центр, где будут обслуживаться жители не только Лидского, но и соседних районов.