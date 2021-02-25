В Жлобине судили еще одного участника августовской акции протеста: дали три года колонии

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Жлобине вынесли приговор 18-летнему местному жителю Александру Киселеву. Его признали виновным в «массовых беспорядках» и дали три года колонии, сообщает «Гомельская вясна».





Сначала Александра задержали и дали «административку» за участие в акции протеста в ночь с 11 на 12 августа в Жлобине. Однако после ареста парень на свободу не вышел: в отношении него возбудили уголовное дело.

25 февраля парня признали виновным в массовых беспорядках и в том, что он бросил камень в транспорт силовиков. Он получил три года лишения свободы.