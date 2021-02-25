76 ударов. В Минске будут судить мужчину за жестокое убийство матери

Источник материала: Tut.by

В жестоком убийстве собственной матери обвиняют 41-летнего мужчину. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дело, его передали в суд. Об этом сообщает сайт Следственного комитета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 13 августа прошлого года в одной из квартир по улице Гинтовта нашли тело 64-летней женщины, на нем было множество повреждений. Потерпевшая жила в квартире вместе с сыном, его и задержали по подозрению в убийстве.

По данным следствия, обвиняемый был пьяным, когда в период с 12 по 13 августа между ним и матерью возникла ссора — «на почве личных неприязненных отношений». Сын много раз ударил женщину руками, ногами, а также различными предметами, в том числе тростью и деревянной палкой. После этого ушел из квартиры к знакомым и сообщил, что мать умерла по неизвестным для него причинам.

Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Позже во время экспертизы установили, что ударов было не меньше 76.

Женщина была в беспомощном состоянии: она страдала заболеванием опорно-двигательного аппарата, поэтому не могла оказать сопротивление сыну.

Эксперты установили, что мужчина мог сознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Его действия квалифицировали по п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

Августовская история была не первой трагической в этой семье. В 2016-м сына уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения своей матери. По словам знакомых семьи и соседей, освободившись в октябре 2018 года из тюрьмы, он периодически избивал женщину. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным, к уголовной и административной ответственности не раз привлекался.

Сейчас обвиняемый под стражей, уголовное дело передали прокурору для направления в суд.