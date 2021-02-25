В МНС Беларуси рассказали, будут ли брать подоходный налог с суммы за возврат товара

Возврат собственных средств доходом не считается, то есть платить налоги не нужно, однако в будущем налоговые органы могут попросить прокомментировать эти поступления. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, сообщается на сайте ведомства.

«По законодательству белорусские банки, отделения почтовой связи представляют в налоговые органы сведения обо всех денежных переводах, поступивших из-за границы. Это могут быть и зарплата, и подарки, и займы, и дивиденды, и выигрыши, и в том числе возврат собственных средств с различных торговых площадок. Это Wildberries, AliExpress, это даже возврат от Uber», - рассказал Ковалевский.

Таким образом, вся информация о поступлении средств из-за границы доходит до налоговой, но, Андрей Ковалевский отметил, что это не значит, что все эти зачисления будут облагаться налогом.

Он подчеркнул, что возврат собственных средств не является доходом и не подлежит налогообложению. Доход – это экономическая выгода, а тут ее нет.

Несмотря на все, такие зачисления средств можно увидеть в автоматически сгенерированной декларации в личном кабинете плательщика. На это Ковалевский ответил: «Человек сам знает, что это возврат денег, поэтому он смело это удаляет из проекта налоговой декларации и к нему никаких претензий нет».

Из-за таких возвратов подавать декларации не следует, однако налоговые органы могут попросить объяснить данные поступления средств, но тут достаточно будет «просто это прокомментировать» (можно даже онлайн, а еще лучше - прикрепить фото первоначального платежа).