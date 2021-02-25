«Могилевскую лыжню» в третий раз перенесли - уже на эту субботу. Если снег не растает, конечно

Источник материала: Tut.by

Городской зимний спортивный праздник «Могилевская лыжня — 2021» в третий раз попытаются провести в эти выходные: предыдущие планы дважды нарушила погода. Остается надеяться, что к субботе снег не растает — все же прогнозируют оттепель.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В этот раз «Могилевскую лыжню» планируют провести в Печерском лесопарке. Начало — в 11.00, окончание — примерно в 14.30. В гонке традиционно примут участие чиновники, сотрудники госструктур и госпредприятий. Присоединиться к ним могут все желающие.

Подать предварительные заявки и получить номера участникам необходимо 26 февраля с 14.00 до 17.00 на стадионе «Спартак» на улице Ленинской, 50б. Регистрация команд состоится в день соревнований, 27 февраля, на месте проведения мероприятия и начнется за 30 минут до старта.

Стартовать участники будут в разное время — подробное расписание тут . Дети пройдут на лыжах 1 км, подростки и взрослые — от 2 до 3 км.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (8 0222) 42−23−35, (+375 29) 195−00−10, (+375 29) 304−56−69.