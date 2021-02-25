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Прогноз погоды на 26 февраля
25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Витебской области ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивного фронтального раздела. В ночные...
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