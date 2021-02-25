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В школе № 4 Дзержинска - настоящий инкубатор для победителей олимпиад по робототехнике
25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазработать легопроект, сконструировать робота и запрограммировать его на победу! Экспериментальный техноклуб в Дзержинской школе № 4 стал лабораторией для юных инженеров. Здесь помогают развивать логическое мышление и математический склад ума - и все в форме игры.
В результате ученики этой школы ежегодно становятся победителями турниров по робототехнике. Среди последних достижений - дипломы первой и второй степеней областного конкурса. Илья Цветков узнал о секрете успеха.
Всего одно занятие в неделю, но высокий, и главное - стабильный результат. В школе № 4 Дзержинска - настоящий инкубатор для победителей олимпиад по робототехнике.
Технический факультатив запустили здесь пять лет назад в качестве эксперимента. Сначала на курс записалось не много школьников - приглашали в основном учеников начальных классов. Но сегодня в робоклубе уже сформирован настоящий "Дрим-тим" - команда самых талантливых техников, которые и программируют, и собирают свои смарт-устройства.
Согласно словам учителей, начинать изучать основы инженерной мысли можно с первого класса. Такие навыки пригодятся в дальнейшем: в первую очередь - на уроках алгебры, геометрии и физики. Но самый главный плюс - знакомство с IT-технологиями.
В этом году ученики 4-й Дзержинской школы вернулись с областного турнира по робототехнике победителями. Юные техники привезли дипломы первой и второй степеней за свои разработки.
В школе, кроме робототехники, развивают и другие направления дополнительного образования. Так на базе одного из классов работает уникальный ресурсный центр по энергосбережению. Школьники из всего района могут посещать его даже вместе с родителями и слушать полезные лекции.
А в летнее время учреждение образования самостоятельно обеспечивает себя горячей водой за счет установленных солнечных коллекторов.
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Разработать легопроект, сконструировать робота и запрограммировать его на победу! Экспериментальный техноклуб в Дзержинской школе № 4 стал лабораторией для юных...
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