﻿ В школе № 4 Дзержинска - настоящий инкубатор для победителей олимпиад по робототехнике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В школе № 4 Дзержинска - настоящий инкубатор для победителей олимпиад по робототехнике

25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Разработать легопроект, сконструировать робота и запрограммировать его на победу! Экспериментальный техноклуб в Дзержинской школе № 4 стал лабораторией для юных инженеров. Здесь помогают развивать логическое мышление и математический склад ума - и все в форме игры. 

В результате ученики этой школы ежегодно становятся победителями турниров по робототехнике. Среди последних достижений - дипломы первой и второй степеней областного конкурса. Илья Цветков узнал о секрете успеха.

Всего одно занятие в неделю, но высокий, и главное - стабильный результат. В школе № 4 Дзержинска -  настоящий инкубатор для победителей олимпиад по робототехнике.

Технический факультатив запустили здесь пять лет назад в качестве эксперимента. Сначала на курс записалось не много школьников - приглашали в основном учеников начальных классов. Но сегодня в робоклубе уже сформирован настоящий "Дрим-тим" - команда самых талантливых техников, которые и программируют, и собирают свои смарт-устройства.

Согласно словам учителей, начинать изучать основы инженерной мысли можно с первого класса. Такие навыки пригодятся в дальнейшем: в первую очередь - на уроках алгебры, геометрии и физики. Но самый главный плюс - знакомство с IT-технологиями.

В этом году ученики 4-й Дзержинской школы вернулись с областного турнира по робототехнике победителями. Юные техники привезли дипломы первой и второй степеней за свои разработки. 

В школе, кроме робототехники, развивают и другие направления дополнительного образования. Так на базе одного из классов работает уникальный ресурсный центр по энергосбережению. Школьники из всего района могут посещать его даже вместе с родителями и слушать полезные лекции.

А в летнее время учреждение образования самостоятельно обеспечивает себя горячей водой за счет установленных солнечных коллекторов. 

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработать легопроект, сконструировать робота и запрограммировать его на победу! Экспериментальный техноклуб в Дзержинской школе № 4 стал лабораторией для юных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Без резиновых сапог не пройдешь. В Гродно затопило пешеходный переход между Девятовкой и Грандичами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by