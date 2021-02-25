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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нынешняя редакция обновленных кодексов стала более либеральной Направленность не на наказание, а на защиту. С 1 марта вступают в силу два обновленных кодекса - "Об административных правонарушениях" и...

Направленность не на наказание, а на защиту. С 1 марта- "Об административных правонарушениях" и "Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях".Такие меры были продиктованы современными реалиями. Во многом нынешняя редакция стала более либеральной. Особенно это касается нарушений подростками - разъяснительная беседа тоже является мерой воздействия, то есть, можно ограничить досуг, можно принести извинения потерпевшему, что дает ребенку шанс.В то же время усилится ответственность для водителей. Новый документ позволит привлекать шоферов за мелкие нарушения, зафиксированные на камеры. Усилена и ответственность за нетрезвое вождение. Об этом в эфире Белорусского радио рассказал начальник управления профилактики Олег Каразей.Добавим, что теперь, если человек совершает проступок, после уплаты штрафа он уже считается не привлекавшимся к ответственности. При значимом правонарушении этот срок составляет полгода, при грубом - год. Отмечается, что именно у нас в стране впервые на постсоветском пространстве ввели меры профилактического и предупредительного характера в законодательство и закрепили их в КоАП.