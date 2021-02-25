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Нынешняя редакция обновленных кодексов стала более либеральной
25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаправленность не на наказание, а на защиту. С 1 марта
Такие меры были продиктованы современными реалиями. Во многом нынешняя редакция стала более либеральной. Особенно это касается нарушений подростками - разъяснительная беседа тоже является мерой воздействия, то есть, можно ограничить досуг, можно принести извинения потерпевшему, что дает ребенку шанс.
В то же время усилится ответственность для водителей. Новый документ позволит привлекать шоферов за мелкие нарушения, зафиксированные на камеры. Усилена и ответственность за нетрезвое вождение. Об этом в эфире Белорусского радио рассказал начальник управления профилактики Олег Каразей.
Олег Каразей, начальник управления профилактики МВД Беларуси: "Новый кодекс 2021 года предусматривает катетеризацию правонарушений на 3 основные группы - это административные проступки, значительные административные правонарушения и грубые административные правонарушения. Проступком является административное правонарушение. Максимальная санкция штрафных санкций для физического лица составляет 10 б. в. То есть, 10 б. в. или меньше - это еще проступок. Если более 10 б. в. - это уже будет отнесено к категории "значительные административные правонарушения". В свою очередь - грубые, они уже привязываются не к штрафным санкциям, а к наличию в санкции конкретной статьи, наличию указаний на возможность применения такой санкции, как общественные работы, административный арест, лишение права заниматься определенной деятельностью".
Добавим, что теперь, если человек совершает проступок, после уплаты штрафа он уже считается не привлекавшимся к ответственности. При значимом правонарушении этот срок составляет полгода, при грубом - год. Отмечается, что именно у нас в стране впервые на постсоветском пространстве ввели меры профилактического и предупредительного характера в законодательство и закрепили их в КоАП.
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Направленность не на наказание, а на защиту. С 1 марта вступают в силу два обновленных кодекса - "Об административных правонарушениях" и...
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