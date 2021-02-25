ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В агрогородке Добромысли работает обучающий экологический центр

25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Юные жители агрогородка Добромысли  Лиозненского района стали участниками экологической инициативы. Для детей создали обучающий центр, оборудовали игровые площадки для экологического воспитания. Исследовательские работы школьников посвящены сохранению  Бабиновичского заказника, который располагается на территории района. Дети вместе со специалистами проводят экологические мониторинги, поддерживают порядок в заказнике, а также создают познавательные видеоролики экологической направленности.

Весной, как только сойдет снег, в агрогородке будут проводить экскурсии - оборудована экотропа. Предусмотрены пешие и велопрогулки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юные жители агрогородка Добромысли  Лиозненского района стали участниками экологической инициативы. Для детей создали обучающий центр, оборудовали игровые...
 
Новости дня
Новости общества
 
Девушку, укусившую омоновца в троллейбусе, отправили в колонию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by