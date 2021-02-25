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В агрогородке Добромысли работает обучающий экологический центр
25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЮные жители агрогородка Добромысли Лиозненского района стали участниками экологической инициативы. Для детей создали обучающий центр, оборудовали игровые площадки для экологического воспитания. Исследовательские работы школьников посвящены сохранению Бабиновичского заказника, который располагается на территории района. Дети вместе со специалистами проводят экологические мониторинги, поддерживают порядок в заказнике, а также создают познавательные видеоролики экологической направленности.
Весной, как только сойдет снег, в агрогородке будут проводить экскурсии - оборудована экотропа. Предусмотрены пешие и велопрогулки.
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Юные жители агрогородка Добромысли Лиозненского района стали участниками экологической инициативы. Для детей создали обучающий центр, оборудовали игровые...
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