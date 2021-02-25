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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В агрогородке Добромысли работает обучающий экологический центр Юные жители агрогородка Добромысли Лиозненского района стали участниками экологической инициативы. Для детей создали обучающий центр, оборудовали игровые...

Юные жители агрогородка Добромысли Лиозненского района стали участниками экологической инициативы. Для детей создали обучающий центр, оборудовали игровые площадки для экологического воспитания. Исследовательские работы школьников посвящены сохранению Бабиновичского заказника, который располагается на территории района. Дети вместе со специалистами проводят экологические мониторинги, поддерживают порядок в заказнике, а также создают познавательные видеоролики экологической направленности.Весной, как только сойдет снег, в агрогородке будут проводить экскурсии - оборудована экотропа. Предусмотрены пешие и велопрогулки.