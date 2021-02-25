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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Северное сияние в Гренландии Первое в нынешнем году северное сияние исключительной красоты и размаха могли наблюдать жители Западной Гренландии. Как известно, это явление возникает из-за...

Первое в нынешнем году северное сияние исключительной красоты и размаха могли наблюдать жители Западной Гренландии. Как известно, это явление возникает из-за свечения частиц солнечного ветра в верхних слоях земной атмосферы. В Гренландии продолжается полярная ночь и сияние - единственное, что будет напоминать местным жителям о солнце в темные зимние месяцы.