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Северное сияние в Гренландии
25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервое в нынешнем году северное сияние исключительной красоты и размаха могли наблюдать жители Западной Гренландии. Как известно, это явление возникает из-за свечения частиц солнечного ветра в верхних слоях земной атмосферы. В Гренландии продолжается полярная ночь и сияние - единственное, что будет напоминать местным жителям о солнце в темные зимние месяцы.
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Первое в нынешнем году северное сияние исключительной красоты и размаха могли наблюдать жители Западной Гренландии. Как известно, это явление возникает из-за...
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