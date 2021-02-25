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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выбираем дату Дня народного единства вместе! Выбираем дату Дня народного единства вместе! Белорусы могут принять активное участие в опросе, который поможет определиться. Проголосовать за дату...

Выбираем дату Дня народного единства вместе! Белорусы могут принять, который поможет определиться. Проголосовать за дату государственного праздника можноТам стартовал опрос. На выбор два варианта: 17 сентября 1939 года, когда начался освободительный поход Красной армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Или же 14 ноября. В этот день в 1939 году на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. Предложения отмечать этот праздник прозвучали на прошедшем VI Всебелорусском народном собрании. Идею поддержал Александр Лукашенко. Глава государства поручил правительству и Администрации Президента проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства.