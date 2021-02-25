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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопросы безопасности обсудили на заседании комиссии Парламентского собрания Информационный суверенитет, проект концепции безопасности на транспорте, совершенствование сферы обороны и борьбы с преступностью. Эти и другие вопросы сегодня...

Информационный суверенитет, проект концепции безопасности на транспорте, совершенствование сферы обороны и борьбы с преступностью. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Встреча прошла в видеоформате с участием депутатов, а также представителей комитета Союзного государства и МВД двух стран. Отмечено, что программы минувшего года выполнены практически полностью. Реализация некоторых затруднена эпидситуацией.По рекомендации союзных парламентариев уже в ближайшее время профильные министерства завершат согласование по принятым проектам.