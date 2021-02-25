ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И. Иваночко: Внешнее управление пронизало все сферы политической и общественной жизни Украины

25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Внешнее управление пронизало все сферы политической и общественной жизни Украины, считают киевские эксперты. С ограничениями, которые вызваны вмешательством иностранцев, можно столкнуться на каждом шагу: они затрагивают жизнь каждого  человека, который об участии в политике даже и не задумывался. 

Инна Иваночко, политический эксперт (Украина): "Уже ни для кого не секрет, что иностранцы присутствуют у нас в стране и диктуют свои правила, МВФ тоже. Но, говоря человеческим языком, доступным для зрителей, не может банк, давая тебе кредит, диктовать какие-то правила: как ты должен жить. И для того же, чтобы ты отдавал свои деньги, они же наживают свои капиталы на этих процентах. Это действительно нонсенс. Нам выдвигают какие-то требования, хотя Украина старательно выполняет все их задачи и оплачивает эти проценты. Опять же оплачивает украинский народ, который должен поклоняться МВФ, поклоняться другим. У нас наблюдательные советы наполнены иностранцами, в то время как у нас украинцы не имеют работы и даже средств к существованию".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешнее управление пронизало все сферы политической и общественной жизни Украины, считают киевские эксперты. С ограничениями, которые вызваны вмешательством...
 
Новости дня
Новости общества
 
Погибшего от пули силовика Геннадия Шутова посмертно признали виновным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by