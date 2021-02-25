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И. Иваночко: Внешнее управление пронизало все сферы политической и общественной жизни Украины
25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВнешнее управление пронизало все сферы политической и общественной жизни Украины, считают киевские эксперты. С ограничениями, которые вызваны вмешательством иностранцев, можно столкнуться на каждом шагу: они затрагивают жизнь каждого человека, который об участии в политике даже и не задумывался.
Инна Иваночко, политический эксперт (Украина): "Уже ни для кого не секрет, что иностранцы присутствуют у нас в стране и диктуют свои правила, МВФ тоже. Но, говоря человеческим языком, доступным для зрителей, не может банк, давая тебе кредит, диктовать какие-то правила: как ты должен жить. И для того же, чтобы ты отдавал свои деньги, они же наживают свои капиталы на этих процентах. Это действительно нонсенс. Нам выдвигают какие-то требования, хотя Украина старательно выполняет все их задачи и оплачивает эти проценты. Опять же оплачивает украинский народ, который должен поклоняться МВФ, поклоняться другим. У нас наблюдательные советы наполнены иностранцами, в то время как у нас украинцы не имеют работы и даже средств к существованию".
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Внешнее управление пронизало все сферы политической и общественной жизни Украины, считают киевские эксперты. С ограничениями, которые вызваны вмешательством...
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