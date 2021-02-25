Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Иваночко: Внешнее управление пронизало все сферы политической и общественной жизни Украины Внешнее управление пронизало все сферы политической и общественной жизни Украины, считают киевские эксперты. С ограничениями, которые вызваны вмешательством...

Внешнее управление пронизало все сферы политической и общественной жизни Украины, считают киевские эксперты. С ограничениями, которые вызваны вмешательством иностранцев, можно столкнуться на каждом шагу: они затрагивают жизнь каждого человека, который об участии в политике даже и не задумывался.