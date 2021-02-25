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Выход № 1-2 на "Октябрьскую" будет закрыт
25.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В период с 26 февраля по 19 марта 2021 года будет полностью закрыт выход № 1-2 станции "Октябрьская" в связи с проведением ремонтных работ. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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В период с 26 февраля по 19 марта 2021 года будет полностью закрыт выход № 1-2 станции "Октябрьская" в связи с проведением ремонтных работ. Минский метрополитен приносит...
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