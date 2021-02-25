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И еще о сокровищах. Причем буквально. В ходе плановых ремонтных работ в Минске обнаружили коллекцию царских монет примерной стоимостью 700 долларов каждая. Находку месяца совершил сотрудник музея Янки Купалы. Насколько ценная коллекция в руках археологов и историков? Репортаж Лидии Заблоцкой.



Парк Марата Казея. Находится почти в центре города, у реки Свислочь. До Большого театра тут буквально дорогу перейти. Сейчас здесь проходят примитивные ремонтные работы: меняют коммуникации, устанавливают ливневки. И несколько дней назад сотрудники музея Купалы шли на работу и под ногами обнаружили клад времен Николая Второго.



24 монеты с профилем царя. Нанесены и даты - 1898 и 1901 годы. Рядом с обрывками ткани - зубная коронка, кольцо, цепочка… Случайно подняты на землю экскаватором, значит, артефакты находились в культурном слое. Это не больше 70 сантиметров в глубину.







Если для нас - клад, то для предков - "схованки" в виде последних ценных сбережений.



В годы правления Николая Второго тут находился жилой район с деревянными и каменными постройками.



Тысячи артефактов - прямо под ногами

Территория со статусом историко-культурного наследия, потому на строительном объекте, кроме рабочих, археологи. Только у них есть право на изучение площади металлоискателем. Говорят, центр Минска "звенит" - тысячи артефактов в метре от наших ног.



Вычислить из мусора сокровище может только эксперт. Так обратил внимание на желтый металл научный сотрудник музея Янки Купалы Павел Королев. Не первая его ценная находка.



Сейчас клад хранится под замком в сейфе Академии наук Беларуси. Важно выяснить: стопроцентно ли драгметалл и не подделка ли? В Беларуси редко "выкапывают мешочек натурального золота". Во времена Советского Союза такие находки делали раз в 2-3 года. Одна из глобальных - в конце 80-х. Экскаваторщик рыл траншею для труб - нашел 20 килограммов серебра на Городском Валу в Минске. Последний крупный клад СССР. За поощрение купил 4-комнатную квартиру и 24-ю черную "Волгу".



После проверок на подлинность скажут, достойна ли коллекция статуса историко-культурной ценности. Если вещь эксклюзивная, то выплатят и деньги за найденное. По Кодексу о культуре, от госструктуры - 25 процентов наводчику, еще 25 процентов - собственнику земли. Определяются и с местом хранения клада. Вероятно, он уйдет под витрины музея Янки Купалы. Вам же не рекомендуем повторять такие трюки с поиском клада, иначе без лицензии рискуете оказаться вне закона.



