﻿ Постмайданный синдром или сведение политических счетов? Мария Петрашко разбиралась в ситуации в Украине. 21.by
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Постмайданный синдром или сведение политических счетов? Мария Петрашко разбиралась в ситуации в Украине

25.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В целом ситуация в Украине после закрытия сразу трех телеканалов похожа на охоту на ведьм. СБУ задержала военного эксперта Юрия Дудкина. У него дома прошли обыски. Ему инкриминируют государственную измену. Впрочем, многие склонны считать, что дело сугубо политическое - Дудкин был частым гостем эфиров заблокированных каналов 112, NewsOne и ZIK. Своей политикой с признаками авторитаризма президент Зеленский не на шутку рассердил не только бывших соратников, но и националистов. Причина - приговор бывшему лидеру одесской неонацистской группировки "Правый сектор" Сергею Стерненко, который руководил массовым убийством одесситов в Доме профсоюзов в 2014 году.

Так что же это на самом деле происходит в Незалежной: торжество справедливости, постмайданный синдром или сведение политических счетов? Разбиралась Мария Петрашко (видео).

 
 
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В целом ситуация в Украине после закрытия сразу трех телеканалов похожа на охоту на ведьм. СБУ задержала военного эксперта Юрия Дудкина. У него дома прошли обыски....
 
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