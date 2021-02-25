|
Вынесен первый приговор по делу "протестного хоровода"
25.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В суде Брестской области также вынесен приговор по делу о массовых беспорядках. Речь о событиях 13 сентября. Первые 10 человек признаны виновными в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Трое признавших свою вину отбудут наказание на так называемой домашней химии. Остальные 7 участников процесса направятся в исправительное учреждение открытого типа. Сроки наказания колеблются от года до двух лет.
Двое нападавших на правоохранителей в Бресте признаны виновными
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Брестской области также вынесен приговор по делу о массовых беспорядках. Речь о событиях 13 сентября. Первые 10 человек признаны виновными в действиях, грубо...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)