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Вынесен первый приговор по делу "протестного хоровода"

25.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В суде Брестской области также вынесен приговор по делу о массовых беспорядках. Речь о событиях 13 сентября. Первые 10 человек признаны виновными в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Трое признавших свою вину отбудут наказание на так называемой домашней химии. Остальные 7 участников процесса направятся в исправительное учреждение открытого типа. Сроки наказания колеблются от года до двух лет.

Напомним, "протестный хоровод" на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября в Бресте парализовал движение транспорта. В результате центр города стал местом несанкционированной акции. Кроме неудобств, причиненных гражданам, некоторые предприятия понесли убытки. В деле было установлено 19 обвиняемых и 37 подозреваемых. Продолжается работа по установлению других участников противоправных действий.

Двое нападавших на правоохранителей в Бресте признаны виновными


Вынесен приговор фигурантам и другого дела - о сопротивлении, применении насилия, а также покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Виновными признаны Геннадий Шутов и Александр Кордюков. Последний отправится на 10 лет в колонию усиленного режима. Шутову вынесен обвинительный приговор без назначения наказания в связи со смертью. Напомним, 11 августа в Бресте двое мужчин в ходе несанкционированной массовой акции, используя металлическую трубу, напали на правоохранителей. Была попытка завладеть огнестрельным табельным оружием. В ходе ее пресечения один из нападавших (ввиду активного сопротивления и завязавшейся борьбы) был ранен в область головы и впоследствии скончался в больнице.


 
Теги: Брест
 
 
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В суде Брестской области также вынесен приговор по делу о массовых беспорядках. Речь о событиях 13 сентября. Первые 10 человек признаны виновными в действиях, грубо...
 
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