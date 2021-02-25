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Данные Минздрава по COVID-19 на 25 февраля
25.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа сутки в стране зарегистрирован 1 191 пациент с COVID-19, выписаны 1 413 пациентов. За минувшие сутки выполнено 17 169 тестов. Всего в стране проведено 4 841 780 тестов.
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За сутки в стране зарегистрирован 1 191 пациент с COVID-19, выписаны 1 413 пациентов. За минувшие сутки выполнено 17 169 тестов. Всего в стране проведено 4 841 780 тестов.
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