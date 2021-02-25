Источник материала: БT

Нестабильность и непредсказуемость. Пожалуй, это уже - консервативные черты мировой политики. Такое впечатление, что в последнее время гололед покрыл всю планету. Где и кого занесет - неизвестно. Участником столкновений можно стать, даже если соблюдать все правила движения. О новых реалиях и условностях в вопросах военной безопасности - проект "Диспозиция" (видео).