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В продолжение темы инвестиционного сотрудничества. Именно такие проекты должны стать драйверами экономического роста регионов.

Это сегодня заявил глава Администрации Президента во время посещения предприятия "Могилевлифтмаш". Игорь Сергеенко ознакомился с производством, встретился с коллективом предприятия. Главной темой стали итоги Всебелорусского собрания. Как отметил Игорь Сергеенко, в ближайшие пять лет особое внимание будут уделять развитию регионов.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Данное предприятие - пример того, как необходимо работать, развивать экономику страны и своего региона. В Программе социально-экономического развития особое место уделяется региональной политике: развитию областей, крупных городов, районных центров и городов-спутников. Развитию сети местных дорог тоже будет уделено особое внимание. Все крупные трассы, которые связывают областные центры со столицей, построены, потому акцент будет смещен именно на дороги областного значения. Непосредственно работа в регионах, в районах".

Предприятие "Могилевлифтмаш" сегодня - это узнаваемый белорусский бренд, единственное предприятие в стране, которое выпускает самые различные модификации лифтов. 70 % всей продукции идет на экспорт. Основные рынки - Россия и Казахстан.



Сергей Чертков, гендиректор ОАО "Могилевлифтмаш": "Прошедшая пятилетка, прошедший год были для нас успешными. Мы в 2,5 раза нарастили выпуск продукции, в прошлом году у нас был второй результат за пятилетку по выпуску продукции. Мы экспортно ориентированное предприятие, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Да, задачи непростые, но у нас есть коллектив, есть команда, есть предприятие передовое, которое способно все эти вызовы и задачи выполнить".

За последнее время одним из самых успешных контрактов для предприятия стал контракт с Арменией по поставке полтысячи лифтов. Кроме специализированного оборудования на предприятии выпускают и новые парковочные системы.