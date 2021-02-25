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Игорь Сергеенко ознакомился с производством "Могилевлифтмаш"
25.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В продолжение темы инвестиционного сотрудничества. Именно такие проекты должны стать драйверами экономического роста регионов.
Это сегодня заявил глава Администрации Президента во время посещения предприятия "Могилевлифтмаш". Игорь Сергеенко ознакомился с производством, встретился с коллективом предприятия. Главной темой стали итоги Всебелорусского собрания. Как отметил Игорь Сергеенко, в ближайшие пять лет особое внимание будут уделять развитию регионов.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Данное предприятие - пример того, как необходимо работать, развивать экономику страны и своего региона. В Программе социально-экономического развития особое место уделяется региональной политике: развитию областей, крупных городов, районных центров и городов-спутников. Развитию сети местных дорог тоже будет уделено особое внимание. Все крупные трассы, которые связывают областные центры со столицей, построены, потому акцент будет смещен именно на дороги областного значения. Непосредственно работа в регионах, в районах".
Предприятие "Могилевлифтмаш" сегодня - это узнаваемый белорусский бренд, единственное предприятие в стране, которое выпускает самые различные модификации лифтов. 70 % всей продукции идет на экспорт. Основные рынки - Россия и Казахстан.
За последнее время одним из самых успешных контрактов для предприятия стал контракт с Арменией по поставке полтысячи лифтов. Кроме специализированного оборудования на предприятии выпускают и новые парковочные системы.
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В продолжение темы инвестиционного сотрудничества. Именно такие проекты должны стать драйверами экономического роста регионов. Это сегодня заявил глава...
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