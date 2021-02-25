Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дом-корабль в центре Пинска Дом-корабль в центре Пинска строит 62-летний печник Григорий Косько. Строительство фрегата ведется прямо на участке - в нескольких метрах от дома. Страсть к морю у...

Дом-корабль в центре Пинска строит 62-летний печник Григорий Косько. Строительство фрегата ведется прямо на участке - в нескольких метрах от дома. Страсть к морю у пенсионера с юных лет, особенно после службы во флоте. Сын Григория Дмитрий поделился эксклюзивными кадрами объекта. Высота корабля - около 6 метров, длина - почти 15. Несмотря на то, что строительство еще не завершено, необычный дом уже стал популярной фотозоной. Весной строитель планирует поднять паруса и открыть тематический музей для детей.