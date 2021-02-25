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В центре Минска нашли клад с золотыми монетами

25.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Клад, найденный в минском сквере Марата Казея, может оказаться золотом 900-й пробы. Находка из 24 монет на временном хранении в Академии наук Беларуси. Сейчас готовится экспертиза, чтобы придать артефактам категорию и статус историко-культурной ценности. Пока же вывод археологов такой: найденное - это дореволюционная финансовая подушка безопасности, сбережения семьи, которая жила в этом месте. К слову, есть в коллекции и десятирублевки. Стоимость одной такой монеты на аукционе около 700 долларов. Напомним, монеты, золотые коронки и ювелирные украшения увидел сотрудник музея Янки Купалы фактически под ногами - на месте ремонтных работ по улице Янки Купалы.

 
 
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Клад, найденный в минском сквере Марата Казея, может оказаться золотом 900-й пробы. Находка из 24 монет на временном хранении в Академии наук Беларуси. Сейчас...
 
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