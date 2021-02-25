ОДКБ: США целенаправленно дестабилизируют систему безопасности в Европе

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Наращивание странами Запада военного потенциала является угрозой для Организации Договора о коллективной безопасности. По заявлению начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова во время подведения итоговой работы за 2020 год, США целенаправленно дестабилизируют систему безопасности в Европе.



В частности, на территории Польши предусматривается строительство объектов военной инфраструктуры и размещение до 20 тысяч американских военнослужащих. В Болгарии планируется размещение формирования вооруженных сил США общей численностью до 2 с половиной тысяч солдат с возможным увеличением. В Германии завершено формирование 41-ой бригады полевой артиллерии командования сухопутных войск США в европейской зоне, а в Литве в непосредственной близости от границы Беларуси размещен американский танковый батальон. При этом концентрация военной техники в странах Восточной Европы и активное проведение учений даже в условиях пандемии говорят о намерениях руководства НАТО сохранить высокую боевую готовность войск на восточном фланге альянса.



Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба ОДКБ: "Кроме того, уже традиционно на полигоне литовских ВС Пабраде в непосредственной близости от государственной границы Республики Беларусь размещен американский танковый батальон. Заслуживает внимания возобновление деятельности штаба 5-го армейского корпуса сухопутных войск США (Форт–Нокс, шт. Кентукки), оперативная группа которого в ноябре 2020 года начала функционирование на территории Польши (Познань).





Таким образом, данные шаги отражают текущее направление внешней политики Белого дома, ориентированной на обеспечение глобального лидерства за счет использования фактора военной силы, что в конечном итоге будет и далее способствовать нарастанию напряженности в мире".

Боевая готовность с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам



И как отметил Анатолий Сидоров, военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняла сложный и противоречивый характер. В каждом из регионов угрозы имеют свои особенности и требуют принятия адекватных мер реагирования. В 2021 году практика военных учений, нацеленных на наращивание оборонного потенциала организации, совершенствование боевой выучки, слаженности и мобильности войск ОДКБ, будет продолжена. При этом совместная подготовка будет сориентирована, как и в прошлом, на антитеррористическую тематику. И здесь важно отметить, что характер военного сотрудничества в формате ОДКБ носит сугубо оборонительный характер. Оно не направлено против третьих стран, а служит в интересах гарантированного обеспечения безопасности стран–участниц организации, а также стабильности на всем евразийском пространстве.