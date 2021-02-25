Приговор за участие в массовых беспорядках и погромах в Минске

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Принял активное участие в массовых беспорядках и погромах. Суд Фрунзенского района столицы вынес приговор 26-летнему минчанину, который в ночь на 11 августа участвовал в незаконных массовых мероприятиях на улице Сурганова. Действие протестующих вызвало остановку движения. Как итог - четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Такое же наказание просила и сторона гособвинения.



Алина Касьянчик, государственный обвинитель: "Действия обвиняемого повлекли остановку движения транспорта, в том числе городского пассажирского транспорта. Поскольку ущерб УП "Минсктранс" обвиняемым не возмещен, прокуратурой Минска в интересах предприятия к обвиняемому заявлены исковые требования о возмещении имущественного вреда".

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.