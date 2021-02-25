ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приговор за участие в массовых беспорядках и погромах в Минске

25.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Принял активное участие в массовых беспорядках и погромах. Суд Фрунзенского района столицы вынес приговор 26-летнему минчанину, который в ночь на 11 августа участвовал в незаконных массовых мероприятиях на улице Сурганова. Действие протестующих вызвало остановку движения. Как итог - четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Такое же наказание просила и сторона гособвинения.

Алина Касьянчик, государственный обвинитель: "Действия обвиняемого повлекли остановку движения транспорта, в том числе городского пассажирского транспорта. Поскольку ущерб УП "Минсктранс" обвиняемым не возмещен, прокуратурой Минска в интересах предприятия к обвиняемому заявлены исковые требования о возмещении имущественного вреда".

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принял активное участие в массовых беспорядках и погромах. Суд Фрунзенского района столицы вынес приговор 26-летнему минчанину, который в ночь на 11 августа...
 
Новости дня
Новости общества
 
Верховный суд отменил летнее решение о сутках. Районный суд рассмотрел дело заново и опять назначил арест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by