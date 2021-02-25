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В "Энергомарафоне" поучаствовали не только школьники, но и посетители детских садов. Тема экологии и энергосбережения из года в год становится более популярной среди юного поколения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Победителей городского конкурса "Энергомарафон" определили в Минском дворце детей и молодежи Спасти планету вместе! В Минском дворце детей и молодежи определили победителей городского конкурса "Энергомарафон". Принимали участие минские школьники и...

Спасти планету вместе! В Минском дворце детей и молодежи определили победителей городского конкурса "Энергомарафон". Принимали участие минские школьники и гимназисты. Каждый представлял на суд жюри собственный проект. Тематические плакаты, театральные постановки, видеоролики, рисунки, инженерные разработки - юные экологи затронули в своих проектах важные темы современности.