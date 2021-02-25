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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главная задача - обеспечение информационного суверенитета Беларуси 2020 год позволил белорусской журналистике раскрыться. Было создано много мощных материалов и появились лидеры мнений среди журналистов. Об этом сегодня заявил...

2020 год позволил белорусской журналистике раскрыться. Было создано много мощных материалов и появились лидеры мнений среди журналистов. Об этом сегодня заявил министр информации Игорь Луцкий на итоговой коллегии Мининформа. Также сейчас стоит задача обеспечения информационной безопасности и суверенитета нашего государства. А потому важно не допускать провокационной деятельности отдельных СМИ и на законодательном уровне регулировать их работу. Ведь в погоне за сенсациями некоторые средства массовой информации не только недостоверно освещали события в стране, но и становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений.На заседании рассмотрели и предложения об изменении работы региональной прессы. Районные СМИ планируют подчинить либо напрямую облисполкомам, либо создать холдинги на базе областных газет. Также, по словам министра, сегодня должна видоизменяться печатная пресса. Необходимо уйти от новостного контента и сконцентрироваться на расследованиях. Кроме этого, особое внимание будет уделено работе пресс-служб.