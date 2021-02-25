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Главная задача - обеспечение информационного суверенитета Беларуси
25.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT2020 год позволил белорусской журналистике раскрыться. Было создано много мощных материалов и появились лидеры мнений среди журналистов. Об этом сегодня заявил министр информации Игорь Луцкий на итоговой коллегии Мининформа. Также сейчас стоит задача обеспечения информационной безопасности и суверенитета нашего государства. А потому важно не допускать провокационной деятельности отдельных СМИ и на законодательном уровне регулировать их работу. Ведь в погоне за сенсациями некоторые средства массовой информации не только недостоверно освещали события в стране, но и становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений.
Игорь Луцкий, Министр информации Беларуси: "Сегодня одно из важнейших направлений - работа в сети. В какой-то мере в этой сфере мы не так хорошо развивались. Однако август 2020 года показал, что у нас есть мощности и резервы, в том числе кадровые, которые позволили выстоять в непростое время. Телевидение - это тоже наш мощный ресурс".
На заседании рассмотрели и предложения об изменении работы региональной прессы. Районные СМИ планируют подчинить либо напрямую облисполкомам, либо создать холдинги на базе областных газет. Также, по словам министра, сегодня должна видоизменяться печатная пресса. Необходимо уйти от новостного контента и сконцентрироваться на расследованиях. Кроме этого, особое внимание будет уделено работе пресс-служб.
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2020 год позволил белорусской журналистике раскрыться. Было создано много мощных материалов и появились лидеры мнений среди журналистов. Об этом сегодня заявил...
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