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В Минске и Гродно прошли открытые диалоги со студентами

26.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сразу в двух областных центрах - в столице и Гродно - состоялись открытые диалоги со студентами. На дискуссии приехали мэр Минска Владимир Кухарев и вице-премьер Игорь Петришенко. Что интересовало студентов и на все ли вопросы были ответы - услышала Анастасия Бенедисюк.

Факультет журналистики. Здесь не теряются при высоком спикере - у него всегда есть что спросить. И не важно, учишься ты на первом курсе или выпускник и совмещаешь с работой в редакции. Пытливость - лучшее из качеств для добычи информации.

Сегодня в респондентах у студентов БГУ был мэр Минска Владимир Кухарев. Им уже приходилось общаться на диалоговых площадках. Тогда-то и договорились: надо встретиться еще. Строительство студенческих общежитий (в проекте четыре новых!), жилье для молодых специалистов (преподавателей факультета), для многодетных. А еще водоснабжение.

Многие живут рядом с альма-матер, а это Фрунзенский район, помним - были сбои. Уже объявлен конкурс на проектирование и строительство водопроводной системы. К концу пятилетки Минск полностью перейдет на подземные источники водоснабжения. Словом, только вопросами внутренней кухни не обошлись, звучали темы, актуальные для многих минчан.

Юлия Кунаховец, студентка БГУ: "Я задавала вопрос по поводу проекта "Сухие ноги". Я специально искала, что же ему такого интересного задать. Ответ меня не удивил, но поставил ясность. Он реализуется с 2019 года. Это благоустройство города - метро, остановки, чтобы люди могли передвигаться без препятствий. Мне кажется, что это очень классный проект".

В Минске и Гродно прошли открытые диалоги со студентами

Спрашивали о перспективах развития метро, открытии памятников и музеев города да и в целом создании новых мест притяжения для молодежи.

Был вопрос и из совсем другой плоскости - безопасность рыбаков. И такое сегодня волнует молодежь, дескать, за окном все теплее, лед все тоньше. А они сидят.

Егор Подоляк, магистрант БГУ: "В этом году БГУ будет отмечать столетие. И, я думаю, что будет очень знаменательно, если одну из улиц города Минска назовут Университетской. В честь ведущего вуза страны".

Игорь Прокопьев, студент БГУ: "Давайте начнем с малого. Например, дать молодежи возможность еще до поступления в вузы пробовать себя в той или иной профессии, так скажем, профориентация. Чтобы школьники уже понимали, с чем они столкнутся, чего ожидать".

Совершенствование образовательных программ и практика с первых курсов! В городских СМИ, заметил мэр, ждут таких интересующихся ребят.

Старт патриотического марафона в Гродно

В Гродно в Купаловском университете сегодня провели марафон - гражданско-патриотический. Тоже не без участия высоких гостей. И с живым общением. Вообще, только в таком формате диалога на равных можно строить работу с молодежью, - заметит вице-премьер Игорь Петришенко.

В Минске и Гродно прошли открытые диалоги со студентами

"Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!"

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Самое главное - реальные действия наших молодых, молодежных коллективов по различного рода направлениям, будь то учеба, спорт, общественная жизнь, волонтерское, студенческое движение, студотрядовское. То есть, это все те элементы, которые способствуют развитию, всестороннему развитию молодого человека".

В Минске и Гродно прошли открытые диалоги со студентами

Алена Маркевич, студентка ,Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: "Данный марафон способствует тому, чтобы ребята сплачивались, узнавали друг друга, помогали друг другу. Это большой плюс, поскольку ребята объединяются вокруг общей идеи".

Патриотизм, семья, здоровый образ жизни - те ценности, которые продвигают. Итоги марафона традиционно подведут накануне празднования Дня Великой Победы. А вот общение на всех уровнях со студентами и молодежью продолжится. Без дедлайнов и закрытых тем.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сразу в двух областных центрах - в столице и Гродно - состоялись открытые диалоги со студентами. На дискуссии приехали мэр Минска Владимир Кухарев и вице-премьер...
 
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