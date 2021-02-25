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Воспитание через образование

26.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Петр Петровский, политолог, эксперт РОО "Белая Русь": "Должен быть день, который объединяет людей. Для меня лично, для моей семьи и для очень большой части белорусов таким днем стал бы, когда реально воссоединилась Западная Беларусь с БССР, 17 сентября - день, который вдохновил многих жителей Западной Беларуси на борьбу за воссоединение, и день, без которого не было бы нынешней Республики Беларусь. Это акт исторической справедливости. Мы должны ценить больше то, что мы - целая единая страна и один народ. К сожалению, раньше мы не придавали должного внимания этому единству".

Гражданственность, национальная идентичность и историческая справедливость. Это темы, которые идут рука об руку в вопросах становления личности. Особенно - если речь идет о молодом поколении белорусов, которым только предстоит разобраться в сложных понятиях. О формах воспитания через образование сегодня говорили в рамках диалоговой площадки с учителями истории и обществоведения, а также представителями Национального института образования, Академии наук, политологами. Экспертное сообщество вносило предложения по совершенствованию не только теоретической базы. Подходы к изложению школьного материала, в принципе, стоит скорректировать. Брать не количеством информации, а качеством (и в этом преподаватели оказались едины).

Воспитание через образование

Виталий Жавнер, учитель истории и обществоведения СШ № 118 г. Минска: "Набор сухих цифр, фактов, событий, очень тяжело ложится на душу наших учащихся. Поэтому, на мой взгляд, если мы говорим о воспитывающем аспекте образования, то здесь важную роль должна сыграть личность самого учителя. Ребенок полюбит историю, в том числе - своего народа, если эту историю полюбит сам учитель. А здесь особая ответственность перед педагогом, то есть, его задача заключается в том, чтобы постоянно повышать свой уровень, чтобы по-настоящему любить свое дело, свой предмет и чтобы на основании этих колоссальных знаний, пропустив через себя, донести до детей".

 
Теги: Минск
 
 
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Петр Петровский, политолог, эксперт РОО "Белая Русь": "Должен быть день, который объединяет людей. Для меня лично, для моей семьи и для очень большой части белорусов...
 
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