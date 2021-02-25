Источник материала: БT

Андрей Мялик в милиции личность известная. 7 административок. А в 2015 году признан виновным в незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке боеприпасов.









Александр Сопов поджег государственный флаг в 16 лет. Юный вандал отметился еще и своей злобной бестолковостью. Сорвать флаг в Ивацевичах целиком ему не удалось, поджечь толком тоже. Кто-то явно заслуживает хорошего ремня.









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Светлые" лица протеста". Покушение на государственные символы В ходе протестных акций зафиксированы и факты уничтожения национальных флагов. А ведь это ничто иное как покушение на государственность. Флаг - символ государства,...