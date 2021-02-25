Источник материала: БT

Сегодня Гродно получил статус молодежной столицы Беларуси 2021 года. Эту эстафету город принял у Пинска.

На торжественную церемонию в областной филармонии собрались более 300 молодых людей из всей страны - представители студенчества, молодежных парламентов, общественных объединений. Гостей ознакомили с возможностями региона. Масштабный форум стал площадкой для диалога, обсуждения тем, волнующих молодежь, и планов на будущее. В центре внимания вопросы студенческого и ученического самоуправления, волонтерского движения.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Гродно имеет достаточно серьезный потенциал и образовательный, и социальный, и культурный. И молодежная политика здесь также реализуется, есть свои интересные наработки. Я думаю, что это будет интересно всем тем, кто приехал сегодня на открытие. Это будет интересно и в течение года, потому что будут проходить различные семинары, встречи, конкурсы".

Дмитрий Гаврук, студент Гродненского государственного аграрного университета: "Благодаря летнему студенческому отряду, сельскохозяйственному отряду "Нива" я стал бойцом отряда зимнего маршрута "Озимые". И ездили мы по Гродненской области, работали с детьми, проводили концерты вечером после занятий".

В рамках торжественных мероприятий состоялся также республиканский форум «Беларусь. Молодежь. Единство». Были награждены победители Республиканской универсиады - 2020. Завтра гости праздника примут участие в открытии нового детского сада в жилом микрорайоне Грандичи.