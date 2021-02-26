|
Зима уйдет с оттепелью. Какой будет погода в Витебске в выходные
26.02.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима попрощается с Витебском оттепелью, дождем и мокрым снегом. Такую же погоду
В субботу в течение суток +1…3 °C. Ночью — дождь, днем — мокрый снег.
В воскресенье — ночью около нуля, днем — до 2 градусов тепла. Мокрый снег.
Хороших вам выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима попрощается с нами оттепелью, дождем и мокрым снегом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)