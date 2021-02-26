Зима уйдет с оттепелью. Какой будет погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Зима попрощается с Витебском оттепелью, дождем и мокрым снегом. Такую же погоду прогнозируют и в первые дни весны.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу в течение суток +1…3 °C. Ночью — дождь, днем — мокрый снег.

В воскресенье — ночью около нуля, днем — до 2 градусов тепла. Мокрый снег.

Хороших вам выходных, друзья!

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