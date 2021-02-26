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Тепло, но ветрено. Какой будет погода в Бресте в последние зимние выходные
26.02.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Холодный февраль в Бресте заканчивается теплой, но ветренной погодой, сообщает
В субботу будет переменная облачность и сильный ветер — порывами до 13−14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +10°С.
В воскресенье будет небольшая облачность с прояснениями и без осадков. Утром обещают заморозки до -2°С. А вот днем воздух прогреется до +9°С.
Хороших выходных, друзья!
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