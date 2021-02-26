Тепло, но ветрено. Какой будет погода в Бресте в последние зимние выходные

Источник материала: Tut.by

Холодный февраль в Бресте заканчивается теплой, но ветренной погодой, сообщает pogoda.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В субботу будет переменная облачность и сильный ветер — порывами до 13−14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +10°С.

В воскресенье будет небольшая облачность с прояснениями и без осадков. Утром обещают заморозки до -2°С. А вот днем воздух прогреется до +9°С.

Хороших выходных, друзья!