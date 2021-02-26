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Днем тепло, а ночью - заморозки. Погода в Гродно в последние зимние выходные
26.02.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последние зимние выходные в Гродно будет тепло, но ветрено. Правда, зима попытается на некоторое время вернуться: временами может идти мокрый снег,
В субботу — переменная облачность. Вечером возможен мокрый снег. Утром и днем — сильный ветер. Днем до +6°C.
К утру воскресенья в город снова придет легкий морозец — около -2°C и снег. Днем до +6°C и дождь. К вечеру похолодает и пойдет мокрый снег.
Хороших выходных!
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Зима попытается на некоторое время вернуться: временами может идти мокрый снег.
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