Днем тепло, а ночью - заморозки. Погода в Гродно в последние зимние выходные

Источник материала: Tut.by

В последние зимние выходные в Гродно будет тепло, но ветрено. Правда, зима попытается на некоторое время вернуться: временами может идти мокрый снег, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу — переменная облачность. Вечером возможен мокрый снег. Утром и днем — сильный ветер. Днем до +6°C.

К утру воскресенья в город снова придет легкий морозец — около -2°C и снег. Днем до +6°C и дождь. К вечеру похолодает и пойдет мокрый снег.

Хороших выходных!

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