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В Барановичах 61-летняя пенсионерка получила 2 года «домашней химии» за оскорбление и клевету на участкового
26.02.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах огласили приговор 61-летней жительнице города, которая обвинялась в оскорблении и клевете в адрес сотрудника милиции, сообщает портал
По версии обвинения, 24 августа прошлого года пожилая горожанка, «имея умысел на публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей», в одной из соцсетей разместила под сообщением с фотографией участкового инспектора милиции Барановичского РОВД комментарий, который содержал бранное слово и ложные обвинения в совершении им преступления по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий).
После публикации сообщения женщина отметила фотоизображение оценкой «класс» и опубликовала на своей персональной странице в соцсети.
На судебном заседании жительница Барановичей полностью признала вину.
Суд признал ее виновной и назначил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. С нее также взыскали 1000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Мобильный телефон обвиняемой конфисковали как средство совершения преступления.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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В Барановичах 61-летняя пенсионерка получила 2 года «домашней химии» за оскорбление и клевету на участкового
С обвиняемой также взыскали в пользу потерпевшего 1000 рублей компенсации морального вреда.
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