В Барановичах 61-летняя пенсионерка получила 2 года «домашней химии» за оскорбление и клевету на участкового

Источник материала: Tut.by

В Барановичах огласили приговор 61-летней жительнице города, которая обвинялась в оскорблении и клевете в адрес сотрудника милиции, сообщает портал «Першы Рэгіён» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: ubrr.ru

По версии обвинения, 24 августа прошлого года пожилая горожанка, «имея умысел на публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей», в одной из соцсетей разместила под сообщением с фотографией участкового инспектора милиции Барановичского РОВД комментарий, который содержал бранное слово и ложные обвинения в совершении им преступления по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий).

После публикации сообщения женщина отметила фотоизображение оценкой «класс» и опубликовала на своей персональной странице в соцсети.

На судебном заседании жительница Барановичей полностью признала вину.

Суд признал ее виновной и назначил 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. С нее также взыскали 1000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Мобильный телефон обвиняемой конфисковали как средство совершения преступления.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.