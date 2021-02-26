Власти готовят новые поправки в УК. Задержали несколько раз по 23.34 - попадешь под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

Власти ведут работу по обновлениям в Уголовный кодекс. Законопроект обсуждают на самом высоком уровне, поскольку «документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей». Последнее заседание по обсуждению законопроекта прошло под руководством Главы Администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом сообщает Pravo.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Игорь Сергеенко сообщил, что работа ведется по поручению Александра Лукашенко и находится на финальной стадии.

— Документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей. Группой фактически в режиме «нон-стоп» велась доработка законопроекта, в том числе с учетом поступивших многочисленных предложений заинтересованных, — отметил он.

В рабочую группу было представлено большое количество предложений, общим объемом более 300 страниц. Многие из этих инициатив были реализованы в проекте.

«Приняты меры по обеспечению дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.

В этих целях предлагается включить в УК новые статьи и составы преступлений, которыми предусматривается ответственность за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем Интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных.

Представленным на рассмотрение рабочей группы законопроектом предусматриваются следующие новации:

конкретизируются условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить его опасность и характер);

уточняются правила назначения наказаний (предусматривается более дифференцированный подход к назначению штрафа в зависимости от обстоятельств преступления и личности преступника, а также возможность его рассрочки);

внедряется институт замены наказания, не связанного с изоляцией от общества, более строгим в случае, когда осужденный уклоняется от отбывания такого наказания (с одновременной декриминализацией статей 415−419 УК). Соответствующее решение будет принимать суд.

Пересмотрены санкции порядка 70 составов преступлений с целью достижения сбалансированности уголовно-правовых норм и обеспечения соответствия характеру и степени общественной опасности совершенного деяния. Также в ряде статей введено ограничение свободы в качестве альтернативы лишению свободы, что позволит судам более гибко подходить к назначению наказания.

Кроме того, из УК предполагается исключение ряда статей и составов преступлений, которые:

носят формальный характер (например, нарушение правил безопасности обращения с генно-инженерными организмами, когда это не повлекло причинения вреда здоровью людей и окружающей среде);

охватываются применением иных мер воздействия (к примеру, вред, причиненный окружающей среде в результате нарушения правил водопользования, правил охраны рыбы и других водных животных, возмещается согласно установленным таксам, поэтому применение уголовно-правовых мер излишне);

относятся к категории нетяжких и предусматривают административную преюдицию в качестве условия привлечения к ответственности (к примеру, предполагается упразднение ответственности за нарушение правил охоты и рыбалки).