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Власти готовят новые поправки в УК. Задержали несколько раз по 23.34 - попадешь под «уголовку»
26.02.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти ведут работу по обновлениям в Уголовный кодекс. Законопроект обсуждают на самом высоком уровне, поскольку «документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей». Последнее заседание по обсуждению законопроекта прошло под руководством Главы Администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом сообщает
Игорь Сергеенко сообщил, что работа ведется по поручению Александра Лукашенко и находится на финальной стадии.
— Документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей. Группой фактически в режиме «нон-стоп» велась доработка законопроекта, в том числе с учетом поступивших многочисленных предложений заинтересованных, — отметил он.
В рабочую группу было представлено большое количество предложений, общим объемом более 300 страниц. Многие из этих инициатив были реализованы в проекте.
«Приняты меры по обеспечению дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении.
В этих целях предлагается включить в УК новые статьи и составы преступлений, которыми предусматривается ответственность за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем Интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных.
Представленным на рассмотрение рабочей группы законопроектом предусматриваются следующие новации:
Пересмотрены санкции порядка 70 составов преступлений с целью достижения сбалансированности уголовно-правовых норм и обеспечения соответствия характеру и степени общественной опасности совершенного деяния. Также в ряде статей введено ограничение свободы в качестве альтернативы лишению свободы, что позволит судам более гибко подходить к назначению наказания.
Кроме того, из УК предполагается исключение ряда статей и составов преступлений, которые:
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Власти ведут работу по обновлениям в Уголовный кодекс. Законопроект обсуждают на самом высоком уровне, поскольку «документ носит крайне важный характер как для...
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