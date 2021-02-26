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Макей с женой дали интервью о браке, быте и политике
26.02.2021 09:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава МИД Беларуси Владимир Макей и его жена, актриса и ведущая Вера Полякова рассказали о быте, правилах в их семье и политической ситуации в Беларуси. Интервью
О быте и браке
Владими Макей рассказал, что дома у них совершенно обычная семья: «дом – работа, работа – дом». Но есть одна проблема – Вера Полякова слишком много говорит по телефону.
«Некоторое время назад я вынужден был ввести режим: после 22.00 был запрет на разговоры по телефону», - говорит Макей.
Полякова пояснила, что на самом деле после 22.00 дома никто по телефону не говорит, а она вынуждена постоянно быть на связи с режиссером, поскольку работает над новым спектаклем.
«Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать, и потом я тихонечко в подвал иду… Но иногда он просыпается — и тогда все», - добавила актриса.
Глава МИД признался, что очень любит посещать театр, и рассказ историю из своей жизни:
«Однажды после серьезного совещания у президента мы пришли на премьеру комедии, и все зрители хохочут, улыбаются. Мы с двумя товарищами сидели с непроницаемыми лицами, без улыбок и прочее. В перерыве еще один наш товарищ сказал сакраментальную, знаменательную фразу: «Трое грустных ценителей искусства».
Также Макей рассказал, что дважды «не очень дипломатично» высказывал критику по существу спектакля, в котором играла его жена, что ее задело, поэтому он теперь старается «выступать в роли очень дипломатичного театрального критика».
Полякова отметила, что их секрет семьи в том, что они «умеют терпеть какие-то вещи друг от друга».
А Макей раскрыл еще один секрет семейного благополучия - «никто не вмешивается в дела другого». От отметил, что бывает такое, что жена узнает о его командировках или мероприятиях их СМИ.
Полякова заявила, что она «сто процентов за мужем»: «Я без него не решаю практически никаких вопросов, только что касается профессии. И то я с ним постоянно советуюсь».
Вера Полякова рассказала, что у нее дружеские отношения с сыновьями, Владимир Макей — строгий родитель и за ним последнее слово.
«Когда Володя готовит, в доме все замирает», - процитировала актриса слова своего мужа, которые он иногда произносит дома.
О России и Западе
Макей отметил, что демократия необходима и есть демократические нормы, которых нужно придерживаться, но благородные цели должны достигаться благородными методами.
«Некоторые люди не всегда чувствуют, что происходит в другой стране, и не могут понять, что у каждого государства есть свой путь развития», - заявил глава МИД.
Он отметил, что нужно учитывать многообразие развития наций, национальные психологические особенности народов. По его мнению, именно это и является причиной недопониманий между Западом и не только Беларусью, но и Россией.
Макей считает, что сегодня методы традиционной дипломатии уходят в небытие и не все партнеры Беларуси соблюдают основные правила, но всегда, даже в самой сложной ситуации, нужно помнить о диалоге.
По мнению министра, в отношениях с Россией наблюдается постепенный отход от «бухгалтерского принципа». Он считает, что стороны стали понимать, что необходимо комплексно укреплять взаимодействие во всех сферах, а западным партнерам нужно сказать спасибо, так как их действия подталкивают Беларусь и Россию к более тесным интеграционным процессам, и не только в двустороннем формате.
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей и его жена, актриса и ведущая Вера Полякова рассказали о быте, правилах в их семье и политической ситуации в Беларуси.
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