Макей с женой дали интервью о браке, быте и политике

Глава МИД Беларуси Владимир Макей и его жена, актриса и ведущая Вера Полякова рассказали о быте, правилах в их семье и политической ситуации в Беларуси. Интервью вышло в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

О быте и браке

Владими Макей рассказал, что дома у них совершенно обычная семья: «дом – работа, работа – дом». Но есть одна проблема – Вера Полякова слишком много говорит по телефону.

«Некоторое время назад я вынужден был ввести режим: после 22.00 был запрет на разговоры по телефону», - говорит Макей.

Полякова пояснила, что на самом деле после 22.00 дома никто по телефону не говорит, а она вынуждена постоянно быть на связи с режиссером, поскольку работает над новым спектаклем.

«Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать, и потом я тихонечко в подвал иду… Но иногда он просыпается — и тогда все», - добавила актриса.

Глава МИД признался, что очень любит посещать театр, и рассказ историю из своей жизни:

«Однажды после серьезного совещания у президента мы пришли на премьеру комедии, и все зрители хохочут, улыбаются. Мы с двумя товарищами сидели с непроницаемыми лицами, без улыбок и прочее. В перерыве еще один наш товарищ сказал сакраментальную, знаменательную фразу: «Трое грустных ценителей искусства».

Также Макей рассказал, что дважды «не очень дипломатично» высказывал критику по существу спектакля, в котором играла его жена, что ее задело, поэтому он теперь старается «выступать в роли очень дипломатичного театрального критика».

Полякова отметила, что их секрет семьи в том, что они «умеют терпеть какие-то вещи друг от друга».

А Макей раскрыл еще один секрет семейного благополучия - «никто не вмешивается в дела другого». От отметил, что бывает такое, что жена узнает о его командировках или мероприятиях их СМИ.

Полякова заявила, что она «сто процентов за мужем»: «Я без него не решаю практически никаких вопросов, только что касается профессии. И то я с ним постоянно советуюсь».

Вера Полякова рассказала, что у нее дружеские отношения с сыновьями, Владимир Макей — строгий родитель и за ним последнее слово.

«Когда Володя готовит, в доме все замирает», - процитировала актриса слова своего мужа, которые он иногда произносит дома.

О России и Западе

Макей отметил, что демократия необходима и есть демократические нормы, которых нужно придерживаться, но благородные цели должны достигаться благородными методами.

«Некоторые люди не всегда чувствуют, что происходит в другой стране, и не могут понять, что у каждого государства есть свой путь развития», - заявил глава МИД.

Он отметил, что нужно учитывать многообразие развития наций, национальные психологические особенности народов. По его мнению, именно это и является причиной недопониманий между Западом и не только Беларусью, но и Россией.

Макей считает, что сегодня методы традиционной дипломатии уходят в небытие и не все партнеры Беларуси соблюдают основные правила, но всегда, даже в самой сложной ситуации, нужно помнить о диалоге.

По мнению министра, в отношениях с Россией наблюдается постепенный отход от «бухгалтерского принципа». Он считает, что стороны стали понимать, что необходимо комплексно укреплять взаимодействие во всех сферах, а западным партнерам нужно сказать спасибо, так как их действия подталкивают Беларусь и Россию к более тесным интеграционным процессам, и не только в двустороннем формате.