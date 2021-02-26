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Серо и хмуро. Погода в Гомеле в последние зимние выходные
26.02.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зиме осталось три дня, но февраль все еще не сдается: никакой весны в Гомеле в ближайшие дни не предвидится,
В выходные будет серо, мокро и хмуро.
В субботу днем +4°C, возможен дождь.
В воскресенье утром и вечером около нуля и снег, днем — +3°C.
Хороших выходных, друзья!
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Зиме осталось три дня, но февраль все еще не сдается - никакой весны в ближайшие дни не предвидится.
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