Серо и хмуро. Погода в Гомеле в последние зимние выходные

Источник материала: Tut.by

Зиме осталось три дня, но февраль все еще не сдается: никакой весны в Гомеле в ближайшие дни не предвидится, предупреждает pogoda.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В выходные будет серо, мокро и хмуро.

В субботу днем +4°C, возможен дождь.

В воскресенье утром и вечером около нуля и снег, днем — +3°C.

Хороших выходных, друзья!

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