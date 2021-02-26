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Серо и хмуро. Погода в Гомеле в последние зимние выходные

26.02.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зиме осталось три дня, но февраль все еще не сдается: никакой весны в Гомеле в ближайшие дни не предвидится, предупреждает pogoda.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В выходные будет серо, мокро и хмуро.

В субботу днем +4°C, возможен дождь.

В воскресенье утром и вечером около нуля и снег, днем — +3°C.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Зиме осталось три дня, но февраль все еще не сдается - никакой весны в ближайшие дни не предвидится.
 
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