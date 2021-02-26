|
Тепло, но возможен снег. Какой будет погода в Могилеве в выходные
26.02.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весь февральский снег в Могилеве продолжает таять: в ближайшую неделю прогнозируют стабильный «плюс» за окном. Однако в последние выходные календарной зимы — да-да, в понедельник уже придет весна! — ждем добавки: возможен мокрый снег. По
Сегодня, 26 февраля, будет ветрено, но тепло — до +7 °С. А еще — солнечно.
В субботу прогнозируют 0…+4 °С, сплошную облачность. Ветер утихнет, весь день возможен мокрый снег.
В воскресенье, 28 февраля, днем будет до +3 °С, к вечеру подморозит — -2 °С. Небо также будет серым, возможен мокрый снег.
В понедельник погода существенно не изменится: 0…+3 °С, сплошная облачность, может выпасть мокрый снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе прогнозируют до +8 °С.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)