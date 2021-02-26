«Прогулов стало меньше на 90%». Как внедряли электронные дневники соседи Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжается внедрение в школах электронных сервисов для образования — до конца этого года онлайн-дневники должны будут появиться в 80% учебных заведений страны. Вместе с сервисом «Знай.бай» мы уже рассказывали , как начать пользоваться такими сервисами и зачем они нужны, а также объясняли , почему у нас в стране система работает неидеально. Сейчас же решили узнать, как аналогичные проекты реализуются в двух соседних странах с кардинально разным подходом: России и Эстонии.

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Россия: никакой «принудиловки» и эффект пандемии

Гавриил Леви Генеральный директор компании «Дневник.ру»

«В России существует федеральный проект „Цифровая образовательная среда“, однако в его рамках никто не принуждает школы использовать электронные дневники и журналы, — рассказывает собеседник. — Администрации школ либо местные власти в каждом из регионов принимают решение, какие сервисы им нужны.

Наша компания существует с 2009 года. С того времени к системе подключилось множество школ из всех регионов страны: это более 870 тысяч преподавателей, 8 миллионов учащихся и 4,3 миллиона родителей. Монополии на рынке нет — в разных регионах работают разные сервисы, причем некоторые из них на рынке довольно давно.

Сейчас „Дневник.ру“ представляет собой образовательную платформу с электронным дневником и журналом, а также дополнительными сервисами. Например, есть чаты для родителей и учителей, сообщества с полезными статьями на тему образования, новостные ленты, интерактивные домашние задания. Можно формировать аналитику по оценкам, что полезно для родителей. То есть, у нас есть и тематический контент, и сервисы, но в центре системы остаются, конечно, электронный дневник и журнал.

Каких-то заметных проблем со стороны самих школ с внедрением наших сервисов я назвать не могу. Ситуаций, когда школа подключена к сервисам, но сама ими не пользуется, не возникает. Мы не сталкиваемся с проблемой, когда в учреждении нет компьютеров или интернета, так как платформу заведомо не будут подключать там, где нет возможности ей пользоваться.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С другой стороны, сам переход на электронные дневники не всегда был идеальным. Иногда учителям на первых этапах необходимо было дублировать отчетность на бумаге. Сейчас уровень доверия к онлайн-сервисам выше, и школы переходят „в цифру“ сразу же, так что проблема уже не так актуальна. Учителям обычно импонирует то, что меньше времени уходит на прямую коммуникацию с родителями (те же домашние задания всегда внесены в систему сразу после урока и видны родителям, да и оценки все есть, так что уточнять ничего не приходится).

Что касается родителей, то, конечно, бывают разные ситуации, но в целом россияне относятся к электронным дневникам положительно: домашние задания всегда на месте, отметки — тоже. Если же, скажем, у кого-то нет возможности пользоваться электронными сервисами, то школы могут наладить индивидуальный способ информирования: бумажные отчеты, личные звонки.

Основательных исследований по влиянию наших сервисов на качество образование пока не проводили, но в целом по отзывам родителей видим, что электронные дневники им удобны.

Что касается планов компании, то мы, конечно, считаем, что цифровизация — это здорово, но объективно понимаем, что не во всех российских школах и не у всех родителей пока что есть возможность для такого перехода. Сейчас стараемся больше внимания обращать на регионы, внедрять новые функции и уделять внимание контенту, который публикуем у себя на площадках. В целом, в стране есть подвижки в вопросе цифровизации, и, кажется, власти понимают ее важность и необходимость. Мы же своим примером показываем, что благодаря ей растет качество и прозрачность образовательного процесса».

Эстония: проект для всей страны и два десятилетия работы

Танел Керес Генеральный директор сервиса eKool

«Электронные сервисы для образования в Эстонии появились как инициатива частного бизнеса и общества, — вспоминает гендиректор. — В конце 90-х несколько частных компаний создали фонд Look@World, целью которого была популяризация цифровых сервисов самого разного назначения и демонстрация того, что от цифровизации выигрывают все стороны. Речь идет и о медицинской сфере, и о банковском обслуживании, и многих других сферах. Это сейчас нам трудно представить, как выглядел бы банк без электронных сервисов, а в то время успех был ошеломительным, потому что те же банки смогли заметно снизить расходы, переведя сервис в интернет.

Собственно, как часть этого проекта и появилась наша платформа eKool: тогда каждый мог презентовать фонду свою идею электронных сервисов и получить финансирование.

Мы начали, естественно, с самого базового: внедрения электронного журнала и дневников. Учителя могли вносить в систему оценки, посещаемость, описание занятий, домашние задания. Ученики и их родители могли видеть все эти данные через интернет. Государство требовало, чтобы все наши стандарты соответствовали стандартам бумажных документов. К примеру, журналы со всеми оценками мы обязаны хранить 5 лет, а выпускные оценки каждого ученика — 75. Само собой, есть и серьезные требования по защите персональных данных. Сейчас же у платформы 200 тысяч активных пользователей, а в день в ней выставляется около миллиона оценок.

На стадии внедрения проблем с донесением наших идей до школьных администраций не было — они сразу увидели реальные преимущества: максимально корректные данные, которые есть у всех участников образовательного процесса, автоматически сгенерированные отчеты по одному клику. А вот учителя сначала были не в восторге. Они все-таки привыкли к стандартному алгоритму работы, и им трудно адаптироваться к любому изменению в процессах. Многие воспринимали это как дополнительную работу, ведь в некоторых школах были случаи, когда учителя продолжали дублировать все на бумаге.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Но по прошествии небольшого времени, когда мы организовали поддержку для учителей, они согласились, что эти изменения позволяют им экономить время. После подсчетов оказалось, что в среднем это 45 минут в день на „бумажной работе“.

Кстати, родители тоже приняли нововведения с большим энтузиазмом. Мы ждали серьезного сопротивления от самих учеников, ведь для них минусы очевидны: все оценки и посещаемость сразу виды родителям. Но и этого не было, потому что преимущества перевешивают. Все учебные материалы, заметки, домашние задания — вообще все, что нужно для учебы, собрано в одном месте. Соответственно, меньше лишней информации нужно держать в голове. Правда, сейчас в некоторых школах учителя младших классов все-таки просят детей дублировать расписание и домашние задания в бумажный дневник — чтобы развивать письмо от руки и воспитывать ответственность.

Могу уверенно сказать: сегодня никто не хочет возвращаться к бумажным журналам. Да и в целом в Эстонии с ее практикой, когда вообще любая услуга должна оказываться как традиционным, так и электронным способом, никто не просит о возврате к „бумаге“. Ей пользуются преимущественно люди в возрасте и иностранцы (у последних попросту нет своей цифровой подписи) — в общей массе это крупицы.

Несколько лет назад мы проводили исследование по работе системы, и выяснили, что только за последние пять лет количество прогулов уменьшилось на 30%, а с момента начала работы — на 90%. Ведь родители сразу получают уведомление, если их ребенка не было на занятиях. Если с этим есть какая-то проблема, сразу можно выяснить, в чем причина, и принять меры. 93% родителей постоянно пользуются сервисом и проверяют, как идут дела у их детей, и это число постоянно растет. Это очень важно, ведь мы даем всем равные возможности получать информацию.

Сейчас мы делим рынок вместе с нашими конкурентами. Я бы сказал, что наши сервисы на 95% схожи, ведь в основе одни и те же идеи: учителя вносят данные, а ученики имеют к ним доступ через интернет. Отличаемся только в мелочах: интерфейсе, дизайне. Базовые функции в сервисах бесплатны (за использование платформы платит школа), некоторые дополнительные (например, дополнительные оповещения о событиях или еженедельные отчеты об успеваемости) предлагаются родителям за деньги.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Есть и считанные школы, которые не пользуются электронными сервисами (пара процентов от общего числа). В первую очередь это небольшие „школы-сообщества“, где администрация считает, что в этом нет необходимости, так как они поддерживают личный контакт со всеми родителями, и им это не нужно. А также школы, которые принципиально против использования электронных сервисов по причине их несоответствия „философии“ школы.

Что касается планов, то здесь мы целиком следуем за запросами школ — все новое появляется по их инициативе. К примеру, так на протяжении этих лет появлялись наше мобильное приложение, возможность описательной оценки знаний (не баллами, а текстом), обмен сообщениями внутри системы и так далее. Сейчас же в основном концентрируемся на возможностях индивидуализации обучения».

Партнер проекта:

Знай∙бай — белорусская платформа электронных дневников и журналов, к которой подключено 1338 школ (45% от общего количества). Главными целями проекта являются сокращение бумажных носителей, а также повышение эффективности работы всей системы образования.

Партнер проекта:

Знай∙бай — белорусская платформа электронных дневников и журналов, к которой подключено 1338 школ (45% от общего количества). Главными целями проекта являются сокращение бумажных носителей, а также повышение эффективности работы всей системы образования.