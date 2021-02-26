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«Прогулов стало меньше на 90%». Как внедряли электронные дневники соседи Беларуси
26.02.2021 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продолжается внедрение в школах электронных сервисов для образования — до конца этого года онлайн-дневники должны будут появиться в 80% учебных заведений страны. Вместе с сервисом
Россия: никакой «принудиловки» и эффект пандемии
«В России существует федеральный проект „Цифровая образовательная среда“, однако в его рамках никто не принуждает школы использовать электронные дневники и журналы, — рассказывает собеседник. — Администрации школ либо местные власти в каждом из регионов принимают решение, какие сервисы им нужны.
Наша компания существует с 2009 года. С того времени к системе подключилось множество школ из всех регионов страны: это более 870 тысяч преподавателей, 8 миллионов учащихся и 4,3 миллиона родителей. Монополии на рынке нет — в разных регионах работают разные сервисы, причем некоторые из них на рынке довольно давно.
Сейчас „Дневник.ру“ представляет собой образовательную платформу с электронным дневником и журналом, а также дополнительными сервисами. Например, есть чаты для родителей и учителей, сообщества с полезными статьями на тему образования, новостные ленты, интерактивные домашние задания. Можно формировать аналитику по оценкам, что полезно для родителей. То есть, у нас есть и тематический контент, и сервисы, но в центре системы остаются, конечно, электронный дневник и журнал.
Каких-то заметных проблем со стороны самих школ с внедрением наших сервисов я назвать не могу. Ситуаций, когда школа подключена к сервисам, но сама ими не пользуется, не возникает. Мы не сталкиваемся с проблемой, когда в учреждении нет компьютеров или интернета, так как платформу заведомо не будут подключать там, где нет возможности ей пользоваться.
С другой стороны, сам переход на электронные дневники не всегда был идеальным. Иногда учителям на первых этапах необходимо было дублировать отчетность на бумаге. Сейчас уровень доверия к онлайн-сервисам выше, и школы переходят „в цифру“ сразу же, так что проблема уже не так актуальна. Учителям обычно импонирует то, что меньше времени уходит на прямую коммуникацию с родителями (те же домашние задания всегда внесены в систему сразу после урока и видны родителям, да и оценки все есть, так что уточнять ничего не приходится).
Что касается родителей, то, конечно, бывают разные ситуации, но в целом россияне относятся к электронным дневникам положительно: домашние задания всегда на месте, отметки — тоже. Если же, скажем, у кого-то нет возможности пользоваться электронными сервисами, то школы могут наладить индивидуальный способ информирования: бумажные отчеты, личные звонки.
Основательных исследований по влиянию наших сервисов на качество образование пока не проводили, но в целом по отзывам родителей видим, что электронные дневники им удобны.
Что касается планов компании, то мы, конечно, считаем, что цифровизация — это здорово, но объективно понимаем, что не во всех российских школах и не у всех родителей пока что есть возможность для такого перехода. Сейчас стараемся больше внимания обращать на регионы, внедрять новые функции и уделять внимание контенту, который публикуем у себя на площадках. В целом, в стране есть подвижки в вопросе цифровизации, и, кажется, власти понимают ее важность и необходимость. Мы же своим примером показываем, что благодаря ей растет качество и прозрачность образовательного процесса».
Эстония: проект для всей страны и два десятилетия работы
«Электронные сервисы для образования в Эстонии появились как инициатива частного бизнеса и общества, — вспоминает гендиректор. — В конце 90-х несколько частных компаний создали фонд Look@World, целью которого была популяризация цифровых сервисов самого разного назначения и демонстрация того, что от цифровизации выигрывают все стороны. Речь идет и о медицинской сфере, и о банковском обслуживании, и многих других сферах. Это сейчас нам трудно представить, как выглядел бы банк без электронных сервисов, а в то время успех был ошеломительным, потому что те же банки смогли заметно снизить расходы, переведя сервис в интернет.
Собственно, как часть этого проекта и появилась наша платформа eKool: тогда каждый мог презентовать фонду свою идею электронных сервисов и получить финансирование.
Мы начали, естественно, с самого базового: внедрения электронного журнала и дневников. Учителя могли вносить в систему оценки, посещаемость, описание занятий, домашние задания. Ученики и их родители могли видеть все эти данные через интернет. Государство требовало, чтобы все наши стандарты соответствовали стандартам бумажных документов. К примеру, журналы со всеми оценками мы обязаны хранить 5 лет, а выпускные оценки каждого ученика — 75. Само собой, есть и серьезные требования по защите персональных данных. Сейчас же у платформы 200 тысяч активных пользователей, а в день в ней выставляется около миллиона оценок.
На стадии внедрения проблем с донесением наших идей до школьных администраций не было — они сразу увидели реальные преимущества: максимально корректные данные, которые есть у всех участников образовательного процесса, автоматически сгенерированные отчеты по одному клику. А вот учителя сначала были не в восторге. Они все-таки привыкли к стандартному алгоритму работы, и им трудно адаптироваться к любому изменению в процессах. Многие воспринимали это как дополнительную работу, ведь в некоторых школах были случаи, когда учителя продолжали дублировать все на бумаге.
Но по прошествии небольшого времени, когда мы организовали поддержку для учителей, они согласились, что эти изменения позволяют им экономить время. После подсчетов оказалось, что в среднем это 45 минут в день на „бумажной работе“.
Кстати, родители тоже приняли нововведения с большим энтузиазмом. Мы ждали серьезного сопротивления от самих учеников, ведь для них минусы очевидны: все оценки и посещаемость сразу виды родителям. Но и этого не было, потому что преимущества перевешивают. Все учебные материалы, заметки, домашние задания — вообще все, что нужно для учебы, собрано в одном месте. Соответственно, меньше лишней информации нужно держать в голове. Правда, сейчас в некоторых школах учителя младших классов все-таки просят детей дублировать расписание и домашние задания в бумажный дневник — чтобы развивать письмо от руки и воспитывать ответственность.
Могу уверенно сказать: сегодня никто не хочет возвращаться к бумажным журналам. Да и в целом в Эстонии с ее практикой, когда вообще любая услуга должна оказываться как традиционным, так и электронным способом, никто не просит о возврате к „бумаге“. Ей пользуются преимущественно люди в возрасте и иностранцы (у последних попросту нет своей цифровой подписи) — в общей массе это крупицы.
Несколько лет назад мы проводили исследование по работе системы, и выяснили, что только за последние пять лет количество прогулов уменьшилось на 30%, а с момента начала работы — на 90%. Ведь родители сразу получают уведомление, если их ребенка не было на занятиях. Если с этим есть какая-то проблема, сразу можно выяснить, в чем причина, и принять меры. 93% родителей постоянно пользуются сервисом и проверяют, как идут дела у их детей, и это число постоянно растет. Это очень важно, ведь мы даем всем равные возможности получать информацию.
Сейчас мы делим рынок вместе с нашими конкурентами. Я бы сказал, что наши сервисы на 95% схожи, ведь в основе одни и те же идеи: учителя вносят данные, а ученики имеют к ним доступ через интернет. Отличаемся только в мелочах: интерфейсе, дизайне. Базовые функции в сервисах бесплатны (за использование платформы платит школа), некоторые дополнительные (например, дополнительные оповещения о событиях или еженедельные отчеты об успеваемости) предлагаются родителям за деньги.
Есть и считанные школы, которые не пользуются электронными сервисами (пара процентов от общего числа). В первую очередь это небольшие „школы-сообщества“, где администрация считает, что в этом нет необходимости, так как они поддерживают личный контакт со всеми родителями, и им это не нужно. А также школы, которые принципиально против использования электронных сервисов по причине их несоответствия „философии“ школы.
Что касается планов, то здесь мы целиком следуем за запросами школ — все новое появляется по их инициативе. К примеру, так на протяжении этих лет появлялись наше мобильное приложение, возможность описательной оценки знаний (не баллами, а текстом), обмен сообщениями внутри системы и так далее. Сейчас же в основном концентрируемся на возможностях индивидуализации обучения».
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Рассказываем, как внедряли электронные сервисы для образования в двух странах с кардинально разным подходом: Эстонии и России. *Партнерский материал
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