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Выброшенные на лед в Шклове освежеванные трупы животных оказались лисьими. Их проверяют на бешенство

26.02.2021 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы рассказывали о том, что в Шклове на лед в центре реки Днепр недалеко от Ледового дворца кто-то выбросил освежеванные трупы собак — и это очень возмутило местных. Однако выяснилось, что это трупы лис — и шкуру с них снимал профессионал. К такому выводу пришли в Шкловской райветстанции. Сейчас проверяют, не болели ли убитые лисы бешенством.


Фото: читатель TUT.BY

Напомним, четыре освежеванных трупа животных обнаружили в понедельник, 22 февраля, на льду реки Днепр ровно по центру моста возле Ледового дворца. Они лежали там весь день, и возмущенные шкловчане вечером приехали на мост, вызвали милицию и написали заявление с требованием разобраться в ситуации и найти того, кто это сделал.

Житель Шклова 24 февраля прислал в редакцию TUT.BY фото с сообщением о том, что трупы животных пытаются убрать коммунальники. Однако попытка, очевидно, не удалась: вечером 25 февраля останки четырех животных все так же лежали на льду — их сфотографировали с моста местные жители.

При этом 25 февраля специалисты Шкловской районной ветеринарной станции определили, что выброшенные на лед реки трупы принадлежат не собакам, а лисам. Причем, как пояснили TUT.BY в ветстанции, шкуру с них снимал профессионал.

— Мы определили, что это трупы лисиц, по скелету, по частям шкуры, по когтям. Обелованы они профессионально. На льду остались лежать те трупы, до которых нельзя добраться и убрать — лед тонкий.

Сколько еще тушек лисиц лежит под мостом, достоверно неизвестно. Но как минимум одну точно нашли, вскрыли череп и отправили мозг в облветстанцию на экспертизу для определения, не больна ли лисица бешенством. Исходя из результата анализа, который могут получить уже сегодня, 26 февраля, во второй половине дня, будут решать, стоит ли принимать какие-то противоэпизоотические меры, добавили в Шкловской ветстанции.

 
 
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