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Панорамный снимок Марса
26.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Марсоход НАСА не перестает радовать землян новой информацией о Красной планете. Система с двумя камерами сделала 142 фотографии поверхности Марса, которые смогли объединить в единую панораму. На снимке можно увидеть край кратера Езеро и скалу в дельте древней реки. В течение следующих двух лет ровер будет заниматься поиском любых доказательств существования жизни на планете от 3 до 4 миллиардов лет назад.
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Марсоход НАСА не перестает радовать землян новой информацией о Красной планете. Система с двумя камерами сделала 142 фотографии поверхности Марса, которые смогли...
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