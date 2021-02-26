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Панорамный снимок Марса

26.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Марсоход НАСА не перестает радовать землян новой информацией о Красной планете. Система с двумя камерами сделала 142 фотографии поверхности Марса, которые смогли объединить в единую панораму. На снимке можно увидеть край кратера Езеро и скалу в дельте древней реки. В течение следующих двух лет ровер будет заниматься поиском любых доказательств существования жизни на планете от 3 до 4 миллиардов лет назад.

 
 
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Марсоход НАСА не перестает радовать землян новой информацией о Красной планете. Система с двумя камерами сделала 142 фотографии поверхности Марса, которые смогли...
 
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