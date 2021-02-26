Панорамный снимок Марса

Источник материала: БT

Марсоход НАСА не перестает радовать землян новой информацией о Красной планете. Система с двумя камерами сделала 142 фотографии поверхности Марса, которые смогли объединить в единую панораму. На снимке можно увидеть край кратера Езеро и скалу в дельте древней реки. В течение следующих двух лет ровер будет заниматься поиском любых доказательств существования жизни на планете от 3 до 4 миллиардов лет назад.



