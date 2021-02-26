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Воспитание - через образование. Уроки истории формируют представление об устройстве не только мира, но и государства, в котором живешь. Гражданственность, национальная идентичность и историческая справедливость - темы, которые подняли накануне в Национальном историческом музее Беларуси: 2 часа интенсивной работы диалоговой площадки с учителями истории и обществоведения, а также представителями Национального института образования, Академии наук, политологами. Экспертное сообщество вносило предложения по совершенствованию не только теоретической базы. Важно изменить подходы к изложению школьного материала, который ученик должен усваивать благодаря множеству современных форм подачи информации. В этом преподаватели оказались едины.



Диалог превратился в дискуссию. Коснулись и вопросов консолидации белорусского общества, формулирования истинного значения понятия «патриотизм», в том числе - через учреждение Дня народного единства. Напомним, дата празднования вынесена на общественное обсуждение на сайте Всебелорусского народного собрания.