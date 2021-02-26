Выбираем дату Дня народного единства вместе. Проголосовать можно на сайте Всебелорусского народного собрания

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Белорусы могут принять активное участие в опросе, который поможет определиться. Проголосовать за дату нового государственного праздника можно на сайте Всебелорусского народного собрания.

Там стартовал опрос. На выбор два варианта. 17 сентября - тогда в 1939 году начался освободительный поход Красной армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Или же 14 ноября - в этот день тоже в 1939-м на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан Закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. Предложения отмечать этот праздник прозвучали на Всебелорусском народном собрании. Идею поддержал глава государства и поручил правительству и Администрации Президента проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства.